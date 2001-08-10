Сахалинские энергетики провели заключительную в этом году акцию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работники исполнительного аппарата ПАО "Сахалинэнерго" (входит в Группу РусГидро) в рамках федеральной благотворительной экологической акции "оБЕРЕГАй" провели уборку участка побережья Анивского залива в районе села Песчанское Анивского района. В мероприятии приняли участие более 20 энергетиков, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинэнерго.

Волонтеры навели порядок на участке общей протяженностью около 3 км, собрав почти 60 мешков мусора: пластиковые и стеклянные бутылки, банки, пакеты, автомобильные покрышки, упаковку от стройматериалов.

Сегодня побережье села Песчанское - это не только любимое место отдыха сахалинцев, но и большая строительная площадка. Здесь в рамках программы "Дальневосточный гектар" выделены земельные участки под строительство индивидуальных жилых домов и ведения рекреационной деятельности.

"Мы призываем частных застройщиков ответственно относиться к уборке мусора после проведения строительных работ. Мы все вместе должны стремиться сохранить уникальную природу нашего острова", - отметил инженер службы ремонтов Сахалинэнерго Дмитрий Змеу.

Уборка Анивского побережья - это заключительный этап экоакции сахалинских энергетиков в этом году. Ранее они собрали мусор на побережье Татарского пролива около села Ильинское, озера Изменчивое и реки Красносельской.