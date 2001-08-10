"Единая Россия" запустила Всероссийскую благотворительную акцию "Коробка храбрости"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дети смогут выбрать из "Коробки храбрости" игрушки, наборы для творчества, конструкторы, книжки, раскраски и другие подарки.
Старт ежегодной Всероссийской акции дало Московское городское отделение "Единой России". Вместе с председателем центрального совета сторонников Ольгой Занко, председателем совета сторонников "Единой России" города Москвы Верой Степаненко и депутатом Госдумы Светланой Разворотневой активисты МГРО привезли подарки для маленьких пациентов в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Их собрали депутаты, члены "Женского движения Единой России" Москвы и жители столицы.
"Находиться длительное время на лечении в больнице, стойко переносить все болезненные процедуры непросто и взрослым, а для детей - это настоящий подвиг. Ребят нужно поддержать и наградить подарками. Для этого уже не первый год сторонники "Единой России" проводят акцию "Коробка храбрости". В прошлом году в акции приняли участие более 45 тысяч человек по всей стране, было собрано более 150 тысяч подарков", - рассказала Ольга Занко.
В день старта акции боксы для сбора игрушек установили по всей стране в региональных исполкомах партии.
В ЛНР жители будут наполнять "Коробки храбрости" уже второй год подряд. Одними из первых подарки для детей принесли секретарь Луганского реготделения "Единой России" Денис Мирошниченко и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"Коробки храбрости" установили в Санкт-Петербурге, Башкортостане и Свердловской области.
В Северной столице в коробку, расположенную в региональном исполкоме партии, игрушки передали спикер заксобрания Александр Бельский, руководитель регионального исполкома Валерий Гарнец, председатель регионального Совета сторонников Павел Рыбчак.
В Уфе в бокс в Госкомитете Республики по жилищному и строительному надзору игрушки положили глава регионального Совета сторонников Яков Кугубаев и глава Госкомитета по жилищному надзору, член регионального Совета сторонников Артур Давлетшин.
В Екатеринбурге "Коробка храбрости" появилась в штабе общественной поддержки. Мягкие игрушки и канцтовары принесли глава регионального Совета сторонников Сергей Карякин и другие активисты.
Сбор игрушек продлится до 1 декабря. Все подарки передадут в детские медучреждения.
Напомним, "Единая Россия" проводит акцию "Коробка храбрости" более 10 лет. Сторонники партии устанавливают в торговых центрах и партнёрских организациях специальные боксы, куда любой желающий может положить игрушки для детей. Также подарки можно приносить в местные и региональные отделения, штабы общественной поддержки "Единой России". По санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке.
"В Сахалинской области акция "Коробка храбрости" также является традиционной. При поддержке советников директоров СОШ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, председателей первичных отделений "Движения Первых" сформированы пункты сбора "Коробок храбрости". 20 ноября собранные игрушки и подарки будут переданы малышам, находящимся на лечении в Детской больнице и ребятам, проходящим обследования в Детской поликлинике. Уверен, что забота о детях - наша первостепенная задача", - поделился мнением председатель регионального совета сторонников партии Сергей Шаров.
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