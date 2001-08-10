Дальневосточники доверяют выбор музыки искусственному интеллекту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цифровая экосистема МТС сообщает о результатах исследования музыкальных предпочтений жителей Дальнего Востока. Аналитики сервиса МТС Музыка выяснили, что больше половины участвовавших в исследовании жителей региона доверяют рекомендациям музыкальных сервисов, а наиболее любимым жанром у них является русский рок.

В ходе исследования был проведен опрос двух тысяч респондентов, которые слушают музыку не менее трех раз в неделю, в возрасте от 18 до 50 лет по всей России. Больше половины опрошенных дальневосточников слушают музыку каждый день.

Чаще всего жители Дальнего Востока включают музыку если им хочется расслабиться/отдохнуть - так ответили 30% респондентов, в приподнятом расположении духа - 25%. В романтическом настроении слушают музыку - 16% респондентов, а в подавленном или грустном настроении - 13%. Специальный плейлист для расслабления и отдыха есть у 64% респондентов.

Самым популярным жанром у дальневосточников, независимо от настроения, оказался русский рок, его слушают 55% респондентов. Также популярными жанрами у жителей являются российская (53%) и зарубежная поп-музыка (41%). Самыми непопулярными жанрами оказались соул и кей-поп. Их слушают лишь 10% респондентов. Тематические подкасты пока еще не завоевали доверие дальневосточников. Только 17% респондентов слушают подкасты 1-2 раза в неделю. При этом, никогда не слушают подкасты 41% опрошенных дальневосточников.

Выводы исследования легли в основу стилистического обновления стримингового сервиса МТС Музыки. Теперь на главной странице слушателей встречают три алгоритмических плейлиста: "Мой микс", "Чилаут-микс" и "Энергетик микс".

МТС Музыка - это мобильное приложение для прослушивания музыки с большой коллекцией треков и удобным интерфейсом. Сервис доступен любому пользователю - как абонентам МТС, так и абонентам мобильной связи других операторов.