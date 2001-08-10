Доходы жителей Сахалина и Курил увеличатся в ближайшие три года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине и Курилах по поручению президента идет активная борьба с бедностью. Местным жителям помогают найти работу, пройти переобучение и начать свое дело. В регионе постоянно появляются новые рабочие места. В следующие три года эксперты прогнозируют рост доходов населения и уменьшение числа граждан без работы.
Рост реальных доходов
Министерство экономического развития региона провело исследование и выяснило, что реальные доходы жителей Сахалинской области в этом году составляют 102,5%. Реальная зарплата - 104,7%. Реальные доходы - 102,1-102,2%, а реальная зарплата - 102-102,1%.
Ожидается и рост прожиточного минимума. В 2023 году он составлял 19 550 рублей. А в 2024-м планируется повышение до 20 586 рублей. К 2026 году показатель достигнет отметки в 23 804 рубля.
Сейчас доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 6,9%. Через три года ее планируют снизить до 6,3%.
Меры поддержки
Недавно власти завершили процесс формирования планового бюджета на ближайшую трехлетку. Правительство островного региона сохранило его соцнаправленность.
На меры соцподдержки выделено порядка 23 млрд рублей. В 2024 году их будут получать 245 тыс. чел.
Основными получателями мер являются малоимущие и многодетные семьи. Также на помощь от государства могут рассчитывать беременные, пенсионеры, инвалиды и дети-сироты. Из бюджета для этих категорий граждан ежемесячно выделяются различные выплаты. Есть возможность компенсировать расходы, пользоваться различными льготами, субсидиями на оплату коммунальных платежей и многое другое.
Преодоление бедности
В рамках губернаторской программы "Забота.Защита.Уважение" действует проект «Борьба с бедностью». За первые полгода более 12 тыс. местных жителей вышли из статуса малоимущих и повысили свой уровень жизни. С каждым власти региона работают индивидуально. Сахалинцы и курильчане могут рассчитывать не только на различные выплаты, но и на помощь в поиске подходящей вакансии, трудоустройстве и получении новой специальности.
Еще одной эффективной мерой поддержки населения стал соцконтракт. Он позволяет местным жителям открыть свое дело и увеличить доход.
Трудоустройство
Вот уже несколько лет в регионе фиксируют минимальный уровень безработицы - 0,5%. Этот показатель самый низкий на Дальнем Востоке. В областном минэкономразвития развили, что такие результаты будут сохранены и в ближайшую трехлетку.
Власти стимулируют работодателей и решают вопросы с трудоустройством всех категорий граждан. В их числе инвалиды, пенсионеры, освобожденные из тюрем и другие.
В следующую трехлетку численность занятого населения вырастет. К 2026 году она составит 275,7 тыс. Это 101,2% к уровню 2022 года. Меньше станет и безработных.
По словам председателя областного союза организаций профсоюзов Александра Кознова, для жителей функционирует 168 программ профобучения и дополнительного образования. Поддерживают молодых специалистов, ветеранов СВО и граждан других категорий. Это позволяет поддерживать низкий уровень безработицы.
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