Южно-Курильские пожарные подарили детскому саду машину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 ноября сотрудники Южно-Курильского пожарного отряда № 49 подарили автомобиль воспитанникам детского сада "Солнышко". Его спроектировал пожарный ПЧ № 49 Олег Яковлев, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Автомобиль оснащен пожарным лафетным стволом, рукавами и лестницей. Окрашен в соответствующие пожарной машине цвета. В создании подарка для дошколят принял участие весь отряд, каждый из работников приложил свои умения и старания, чтобы сделать его точной копией реальной машины.

На вручении подарка воспитанникам провели целую церемонию - начальник отряда Олег Смольников передал заведующей детского сада "Солнышко" Алене Ветровой импровизированный ключ от пожарной машины.

Детей презент от пожарного отряда приятно удивил, всем хотелось посмотреть, поиграть, почувствовать себя в роли водителя и огнеборца. В качестве благодарности воспитанники подготовили для спасателей стихотворения о профессии пожарный.

Коллектив пожарной части надеется, что воспитанники детского сада будут бережно относиться к подаренному автомобилю и он будет радовать их на протяжении многих лет.