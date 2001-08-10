Южно-Курильские пожарные подарили детскому саду машину
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
9 ноября сотрудники Южно-Курильского пожарного отряда № 49 подарили автомобиль воспитанникам детского сада "Солнышко". Его спроектировал пожарный ПЧ № 49 Олег Яковлев, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".
Автомобиль оснащен пожарным лафетным стволом, рукавами и лестницей. Окрашен в соответствующие пожарной машине цвета. В создании подарка для дошколят принял участие весь отряд, каждый из работников приложил свои умения и старания, чтобы сделать его точной копией реальной машины.
На вручении подарка воспитанникам провели целую церемонию - начальник отряда Олег Смольников передал заведующей детского сада "Солнышко" Алене Ветровой импровизированный ключ от пожарной машины.
Детей презент от пожарного отряда приятно удивил, всем хотелось посмотреть, поиграть, почувствовать себя в роли водителя и огнеборца. В качестве благодарности воспитанники подготовили для спасателей стихотворения о профессии пожарный.
Коллектив пожарной части надеется, что воспитанники детского сада будут бережно относиться к подаренному автомобилю и он будет радовать их на протяжении многих лет.
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