В Поронайске 190 семей переселенцев отметят новоселье в следующем году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайске продолжается строительство домов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России. В настоящее время в районном центре идет возведение четырех многоквартирных пятиэтажек. После завершения работ квартиры в новостройках получат 190 семей, проживающих в аварийном жилом фонде.
Два 60-ти квартирных дома расположились по улице Совхозной в микрорайоне «Зверосовхоз». Здесь строители уже приступили к устройству фасада, внутри дома прокладывают коммуникации и проводят черновые отделочные работы. Во дворе дома частично выполнено благоустройство, появилась детская площадка со спортивным и детским оборудованием.
По улице 40 лет ВЛКСМ подрядная организация возводит 30-ти квартирный дом. Строители проводят фасадные и кровельные работы, устанавливают современные стеклопакеты, внутри здания заливают бетонную стяжку.
В микрорайоне «Бумажник» по улице Фрунзе идет строительство 40-ка квартирной пятиэтажки. Сейчас строители завершают бетонные работы, в ближайшее время планируют приступить к устройству фасада, остеклению и монтажу инженерных сетей.
Квартиры в домах будут сдаваться «под ключ». Строители выполнят чистовую отделку, установят сантехнику, оборудуют ванную водонагревателем, а кухню – электрической плитой. По традиции, перед заселением в рамках губернаторского проекта «Народный контроль» свое новое жилье смогут осмотреть будущие жильцы. В новостройки заедут не только жители районного центра, но и «аварийщики» из сельских населенных пунктов.
- С нетерпением ждем переселения. Нам уже сообщили, что квартиру мы получим в 60-ти квартирном доме по улице Совхозной. Постоянно находимся на связи со специалистами территориального отдела, они информируют нас как идет стройка. Сейчас живем в полублагоустроенном доме без центрального отопления. И очень рады, что в следующем году уже будем жить в новой комфортной трехкомнатной квартире, - поделилась жительница села Тихменево Наталья Черноусова.
- Безусловный приоритет в работе – строительство современного и комфортного жилья для переселения из аварийного жилфонда. В рамках программы в 2023 году новоселье отметили 72 семьи в Поронайске, в селах Гастелло и Майское. В следующем году количество семей, которые переедут из непригодного для жизни жилья, увеличится до 190, - отметил мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков.
В 2024 году также продолжится строительство домов в селах Малиновка и Гастелло. В Поронайске для строительства многоквартирных домов предусмотрено несколько перспективных площадок по улицам 40 лет ВЛКСМ, Советская, Саперная, Комсомольская и Победы, общей площадью более 15 тысяч квадратных метров.
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