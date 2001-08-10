Учащиеся новых кадетских классов школы N8 Южно-Сахалинска приняли присягу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В школе № 8 имени генерал-лейтенанта Валерия Григорьевича Асапова состоялась торжественная церемония принятия присяги кадетами двух новых классов с профилем МВД, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
От имени мэра города Сергея Надсадина со знаменательным днем ребят поздравила заместитель директора департамента образования Светлана Захарова.
- Кадет - это почетное, гордое звание. Это серьезный шаг в вашей жизни, который, возможно, потребует от вас немало усилий. Ведь в первую очередь присяга - это обязательство перед собой. Уверена, все вы достойно справитесь с возложенной на вас ответственностью и продолжите добрые традиции кадетского движения, - отметила Светлана Захарова и пожелала ребятам успехов в учебе и достижении новых высот.
Отдельно слова благодарности она адресовала коллективу школы и сотрудникам правоохранительных органов за энтузиазм, мудрость, преданность своему делу, готовность делиться бесценным опытом с подрастающим поколением.
Напомним, ранее в школе функционировал милицейский класс в старшей параллели. В 2022 году после значительного перерыва был открыт первый кадетский класс в начальном звене. Сегодня к их числу присоединились еще два - первоклассники и старшеклассники.
Всего в классах МВД школы №8 обучаются порядка 105 детей. В образовательную программу кадетов включен широкий спектр дисциплин: изучение основ права, теоретические и практические занятия по различным направлениям деятельности правоохранительных органов, в том числе выезды в подразделения полиции и взаимодействующие ведомства. С начала учебного года ученики кадетских классов посетили кинологическую службу Южно-Сахалинска, пожарную часть МЧС по Сахалинской области.
Также в работе с кадетами принимают участие ветераны органов внутренних дел, бойцы специализированных подразделений, эксперты и специалисты с многолетним опытом работы.
По окончании 11 класса школьники получают сертификат об обучении в классе МВД. Выпускники могут поступить в профильные вузы МВД.
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