Тихоокеанское
информационное агентство
10 Ноября 2023
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14:06, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Сахалинской области обяжут ставить на учет домашних животных

Жителей Сахалинской области обяжут ставить на учет домашних животных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На комитете по экономическому развитию Сахалинской областной думы депутаты рассмотрели поправки в Закон "О полномочиях органов государственной власти Сахалинской области в сфере обращения с животными", сообщается на сайте регионального парламента.

Документ разработан во исполнение решения рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере обращения с животными, созданной думским комитетом по экономразвитию.

Отмечалось, что в островном регионе участились случаи нападений на людей домашних и безнадзорных собак. По информации профильного министерства, только за первое полугодие 2023 года за медицинской помощью в учреждения здравоохранения обратились 330 граждан (из них 129 детей) в связи с нападением на них собак, в том числе, 88 человек пострадали от укусов домашних собак. В органы государственной власти поступают предложения о повышении ответственности владельцев домашних животных и необходимости принятия мер по сокращению количества безнадзорных.

Докладчик по вопросу Юрий Выголов отметил, что в соответствии с Федеральным законом № 498-ФЗ об ответственном обращении с животными органам государственной власти субъектов предоставлены полномочия устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних питомцев.

Законопроектом предлагается дополнить региональный Закон № 13-ЗО новой статьей, устанавливающей обязанность по регистрации, перерегистрации и учету домашних собак и кошек в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти Сахалинской области в области ветеринарии.

Данная регистрация осуществляется в целях учета животных на территории региона, создания базы данных о них, в том числе, для розыска в случае потери, предупреждения возникновения заболеваний, общих для человека и животных.

Регистрация и снятие с учета осуществляются уполномоченным органом бесплатно.

Кроме того, предлагается изложить в новой редакции наименование Закона № 13-ЗО ("О регулировании отдельных вопросов в сфере обращения с животными в Сахалинской области") и статью 1, устанавливающую предмет правового регулирования закона.

Согласно заключению Государственно-правового управления, замечаний по концепции законопроекта не имеется, коррупционных факторов не выявлено.

Вместе с тем, к документу имеются замечания. Так, раскрываются цели и содержание только понятия "регистрация домашнего животного", а понятия "перерегистрация" и "снятие с учета" нет. Также не ясно, какие документы следует предоставить при снятии животного с учета. Во избежание спорных ситуаций ГПУ предлагает документ доработать.

Принятие проекта закона потребует финансовых затрат из областного бюджета в 2024 году в сумме 1,5 млн рублей на приобретение программного обеспечения для ведения учета домашних животных. Предусматривается вступление в силу закона с 1 сентября 2024 года.

Решением комитета концепция законопроекта одобрена, документ будет доработан и вынесен на заседание Сахалинской областной думы с рекомендацией принять в первом чтении.

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