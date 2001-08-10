Жителей Сахалинской области обяжут ставить на учет домашних животных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На комитете по экономическому развитию Сахалинской областной думы депутаты рассмотрели поправки в Закон "О полномочиях органов государственной власти Сахалинской области в сфере обращения с животными", сообщается на сайте регионального парламента.
Документ разработан во исполнение решения рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере обращения с животными, созданной думским комитетом по экономразвитию.
Отмечалось, что в островном регионе участились случаи нападений на людей домашних и безнадзорных собак. По информации профильного министерства, только за первое полугодие 2023 года за медицинской помощью в учреждения здравоохранения обратились 330 граждан (из них 129 детей) в связи с нападением на них собак, в том числе, 88 человек пострадали от укусов домашних собак. В органы государственной власти поступают предложения о повышении ответственности владельцев домашних животных и необходимости принятия мер по сокращению количества безнадзорных.
Докладчик по вопросу Юрий Выголов отметил, что в соответствии с Федеральным законом № 498-ФЗ об ответственном обращении с животными органам государственной власти субъектов предоставлены полномочия устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних питомцев.
Законопроектом предлагается дополнить региональный Закон № 13-ЗО новой статьей, устанавливающей обязанность по регистрации, перерегистрации и учету домашних собак и кошек в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти Сахалинской области в области ветеринарии.
Данная регистрация осуществляется в целях учета животных на территории региона, создания базы данных о них, в том числе, для розыска в случае потери, предупреждения возникновения заболеваний, общих для человека и животных.
Регистрация и снятие с учета осуществляются уполномоченным органом бесплатно.
Кроме того, предлагается изложить в новой редакции наименование Закона № 13-ЗО ("О регулировании отдельных вопросов в сфере обращения с животными в Сахалинской области") и статью 1, устанавливающую предмет правового регулирования закона.
Согласно заключению Государственно-правового управления, замечаний по концепции законопроекта не имеется, коррупционных факторов не выявлено.
Вместе с тем, к документу имеются замечания. Так, раскрываются цели и содержание только понятия "регистрация домашнего животного", а понятия "перерегистрация" и "снятие с учета" нет. Также не ясно, какие документы следует предоставить при снятии животного с учета. Во избежание спорных ситуаций ГПУ предлагает документ доработать.
Принятие проекта закона потребует финансовых затрат из областного бюджета в 2024 году в сумме 1,5 млн рублей на приобретение программного обеспечения для ведения учета домашних животных. Предусматривается вступление в силу закона с 1 сентября 2024 года.
Решением комитета концепция законопроекта одобрена, документ будет доработан и вынесен на заседание Сахалинской областной думы с рекомендацией принять в первом чтении.
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