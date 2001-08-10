Более 340 участников собрал первый форум сельских учителей на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Двухдневный форум сельских учителей стартовал в детской школе искусств в Аниве. В нем принимают участие более 340 педагогов со всей области. В рамках мероприятия они обсуждают возможности и перспективы развития образования в малых городах и селах, а также поддержку со стороны островных властей. Собравшихся поприветствовал заместитель председателя областного правительства Владимир Ющук, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– От лица губернатора Валерия Лимаренко поздравляю вас с открытием этого замечательного форума. Уверен, он послужит новым импульсом для развития сельских школ. Желаю вам быть активными, не стесняться озвучивать все возникающие вопросы. Вам предстоит большая работа, поиск в том числе нестандартных решений. Опыт и знания, полученные здесь, помогут в вашей профессиональной деятельности. Важно отметить, что региональное правительство продолжит комплексную работу по развитию образовательных учреждений в селах и малых городах, привлечению кадров, оснащению современным оборудованием школьных лабораторий и центров, – подчеркнул Владимир Ющук.

В рамках форума работают несколько тематических площадок. Так, педагоги обсуждают результаты программы «Земский учитель», реализацию проекта «Школа Минпросвещения», эффективность «Точек роста» и профориентацию детей.

Одна из ключевых тем – развитие специализированных аграрных классов, где ребята могли бы углубленно изучать профессии сельскохозяйственной отрасли. На форуме работают выставки индустриальных партнеров, благодаря которым педагоги могут знакомиться с деятельностью аграрных предприятий области.

– Для нас это возможность пересмотреть то, что есть у нас в районе и почерпнуть для себя что-то новое и полезное. От лица нашей команды хочу поблагодарить организаторов за это событие, которое совершенно точно принесет хорошие результаты, – поделилась и.о. начальника управления образования Углегорского городского округа Светлана Колесникова.

На мероприятии состоялось награждение работников островного образования. Благодарственных писем губернатора Сахалинской области удостоены учитель математики школы №2 города Долинска Евгений Никифоров, коллективы школ села Первомайск Смирныховского района и села Озерское Корсаковского городского округа.

Звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено сразу трем сельским педагогам - учителю школы села Чапланово Холмского района Татьяне Андрейченко, учителю-дефектологу школы №1 им. старшего лейтенанта Дениса Плотникова города Анивы Ольге Мурзиной, воспитателю детского сада №1 им. Юрия Гагарина Светлане Пархоменко.

Почетные грамоты Минпросвещения РФ вручены заместителю директора Анивского Дома детского творчества Наталье Мосоловой, заместителю директора школы села Углезаводска Долинского района Оксане Сосновских.

Впервые почетные грамоты регионального министерства вручены членам родительских комитетов – Андрею Дзюбан из села Огоньки и Марине Хижняк из Анивы.

– Мы взяли курс на активное сотрудничество с родительской общественностью в школах и детских садах. Мамы и папы активно участвуют в капитальных ремонтах, контролируют питание детей, выступают с инициативами и предложениями. И мы наблюдаем, что именно в сельских школах это взаимодействие проявляется в разы ярче, – отметила министр.

Отметим, по поручению Президента России Владимира Путина сельским школам оказывается всесторонняя поддержка на федеральном уровне. За период реализации нацпроекта «Образование», федерального проекта «Школа Минпросвещения России» за пять лет введены в эксплуатацию две школы в селах Дальнее и Рейдово, две школы-детский сад в селах Тунгор и Кировское. Открыто пять детских садов в Ильинском, Дальнем, Троицком, Новотроицком и Новом. Завершается строительство и оснащение школы-детский сад в селе Головнино на Итурупе. Открыто 89 центров «Точка роста», капитально отремонтирована 51 сельская школа.