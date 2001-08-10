В департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пятницу, 10 ноября, специалисты департамента социальной политики администрации города проведут горячую телефонную линию по вопросам предоставления услуги «Выдача в случаях, установленных законодательством РФ, разрешений на совершение сделок с имуществом совершеннолетних подопечных, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 11.00 по телефону 300-722 (доб. 2).