12:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В пятницу, 10 ноября, специалисты департамента социальной политики администрации города проведут горячую телефонную линию по вопросам предоставления услуги «Выдача в случаях, установленных законодательством РФ, разрешений на совершение сделок с имуществом совершеннолетних подопечных, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Звонки будут приниматься с 10.00 до 11.00 по телефону 300-722 (доб. 2).
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