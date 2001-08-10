В селе Раздольном Корсаковского района устанавливают новую автоматизированную котельную
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Раздольном Корсаковского района начались работы по разгрузке и монтажу блочно-модульной газовой котельной. Новый объект коммунальной инфраструктуры мощностью 9,3 мегаватт заменит угольную котельную и будет работать на сетевом газе. Пуско-наладочные работы начнутся в декабре.
Котельная обеспечит теплом дома, детский сад и школу в селе Раздольном, а также территорию комплексного развития по улице Федько в Корсакове. Она включает в себя многоквартирную жилую застройку общей площадью 52 тыс. кв. метров, 2 детских сада на 300 мест каждый, школу и инфекционную больницу.
- К сегодняшнему дню на объекте выполнены работы по устройству фундаментной плиты и песчаного основания под дымовую трубу. Также завершено бетонирование верхней части фундамента под дымовую трубу, ведется вынос сетей. В ближайшее время будет установлен котел, - отметил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сергей Федоров.
Напомним, в Корсаковском районе ведется строительство семи газовых котельных: в Чапаево, Раздольном, Соловьевке и Озерском, а также трех - в Корсакове.
- Мы планируем большую часть котельных перевести на голубое топливо уже в ближайшее время. Блочно-модульные котельные отличаются не только своей мобильностью, но и быстрыми сроками ввода в эксплуатацию. В текущем году на 6 котельных сразу после окончания строительства начнутся режимно-наладочные испытания, включая оформление необходимого пакета документов для приёма газа. Объект в Озерском мы сможем запустить чуть позже - здесь пока только идёт строительство газовых сетей, - поделился глава Корсаковского городского округа Александр Ивашов.
В Сахалинской области по поручению губернатора Валерия Лимаренко продолжается работа по переводу на экологически чистое топливо объектов жилищно-коммунального хозяйства. Поэтапно угольные котельные выводятся из эксплуатации, их модернизируют для работы на природном газе или строят новые современные, изначально предназначенные для этого вида топлива. На сегодняшний день в островном регионе на голубом топливе работают уже более 40 котельных.
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