Центр Южно-Сахалинска и Ново-Александровск свяжет быстрый железнодорожный маршрут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благоустройство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нова" вышло на финишную прямую. Уже в ноябре у жителей Новоалександровска появится возможность с комфортом и без пробок добираться до центра города на пригородных поездах, рассказалои ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Пассажиры оценили удобство так называемого "городского экспресса". Пригородными маршрутами Ново-Александровск - Южно-Сахалинск, Южно-Сахалинск - Дальнее пользуется 8 тысяч человек в месяц. Год назад пассажиропоток составлял только 500 человек.

- Этот вид перевозок быстро набирает популярность у южносахалинцев. После увеличения частоты курсирования поездов до 30 рейсов в день на маршруте Южно-Сахалинск - Дальнее количество людей, пересевших на рельсовые автобусы, на данном участке выросло в 8 раз. Преимущество в том, что этот вид транспорта не зависит от городских пробок и отличается низкой стоимостью, - рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Благоустройство нового транспортно-пересадочного узла завершается. Уже обустроено асфальтовое покрытие, установлены бордюры. Специалистам останется установить знаки, нанести разметку, завершить укладку плитки.

- Для удобства людей будет организован заезд городских автобусов к железнодорожной станции "Нова". Таким образом, жители смогут с комфортом пересаживаться с одного вида транспорта на другой, - прокомментировал директор центра управления городской мобильностью Александр Попов.

Заезжать на железнодорожную станцию по маршруту будут городские автобусы № 10, 71, 62, 119, 189. А при оплате транспортной картой пассажиры в течение 45 минут смогут бесплатно пересесть на автобусы и пригородные поезда, курсирующие на участке.

Железнодорожный транспорт интегрируется в систему городского транспорта по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Первые два ТПУ - "Привокзальный" на вокзале Южно-Сахалинска и "Алые розы" в Дальнем - были открыты в декабре прошлого года. Там предусмотрены перроны, посадочные посты для автобусов, крытые велопарковки и зеленые зоны.

Глава региона поручил увеличить интенсивность курсирования пригородных поездов в границах Южно-Сахалинской городской агломерации. Для этого планируется построить дополнительные параллельные пути - так называемые двухпутные вставки, которые обеспечат разъезд железнодорожных составов. Также в январе следующего года ожидается поставка восьми новых пассажирских вагонов.

В Южно-Сахалинске проделана большая работа по обустройству совмещенных остановочных пунктов, переносу автобусных остановок, строительству новых транспортно-пересадочных узлов, расширению маршрутной сети пригородного железнодорожного сообщения, внедрению мультимодальных абонементов для пассажиров.

Отметим, президент Владимир Путин ранее заявил, что городской общественный транспорт в регионах ждет масштабное обновление. Местные власти должны наладить систему мониторинга и разработать маршруты таким образом, чтобы они были удобны для жителей, подчеркнул глава государства.