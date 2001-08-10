Для предпринимателей Южно-Сахалинска проведут семинар по актуальным вопросам потребительского рынка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска 14 ноября в 16.00 проведет бесплатный информационный семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему: "Актуальные вопросы в сфере потребительского рынка". Для участия необходимо подать заявку установленной формы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Программой семинара предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:

- актуальные вопросы в системе налогообложения для субъектов потребительского рынка и услуг;

- оформление объектов потребительского рынка в преддверии новогодних праздников;

- об обеспечении пожарной безопасности при проведении праздничных новогодних и рождественских мероприятий;

- о соблюдении правил благоустройства в зимний период.

Заявки на участие в семинаре принимаются департаментом продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска в электронной форме на официальном сайте муниципалитета, а также по электронной почте [email protected].

Справки по телефону: 300-737 (доб. 2).

Семинар состоится в зале заседаний администрации города Южно-Сахалинска по адресу: ул. Ленина, 173, 4 этаж.