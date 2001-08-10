МТС запустила 4G в известном среди любителей зимней рыбалки селе Тигиль на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МТС установила дополнительное LTE-оборудование в старейшем селе Тигиль на западном побережье Камчатки, куда приезжают туристы на зимнюю рыбалку.

МТС разогнала 4G в удаленном селе Тигиль, чтобы обеспечить комфорт для его жителей и туристов. В результате модернизации сети более 1500 селян получили доступ к образовательным ресурсам, госуслугам, соцсетям, консультациям со специалистами в различных областях. Доступ к сети у жителей теперь есть и на территории социальных объектов - краеведческого музея, центральной районной больницы, поликлиники, дома культуры, церкви, библиотеки.

Тигиль является популярным местом среди рыбаков. Ежегодно сотни любителей мужской забавы съезжаются сюда, чтобы поймать рыбу с запахом свежих огурцов - корюшку. Теперь рыбакам, останавливающимся на ночевку в селе, быстрый доступ в интернет позволит быть в курсе последних прогнозов погоды, изучать рыболовные приманки и техники, а также обмениваться опытом и советами с другими рыболовами в соцсетях.

"Быстрый и стабильный интернет обеспечивает доступ к информации, коммуникацию и развлечения, улучшая качество жизни и расширяя горизонты возможностей. Поэтому МТС развивает сеть на Камчатке, уделяя особое внимание удаленным населенным пунктам. Только за последние два месяца высокоскоростной мобильный интернет 4G МТС был запущен в нескольких удаленных селах Камчатки: Лазо, Усть-Хайрюзово, Тигиль", - рассказал директор МТС в Камчатском крае Денис Бойко.