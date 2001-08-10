Сахалинцы стали реже жаловаться в Банк России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За девять месяцев 2023 года жители Сахалинской области направили в Банк России 460 обращений - на 13% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из общего числа 269 жалоб касались работы кредитных организаций, 133 - микрофинансовых организаций, 34 - субъектов страхового дела, рассказали ТИА "Острова" в Банке России.

В 22% случаев обращения клиентов банков были связаны с потребительским кредитованием. Вместе с тем их количество по сравнению с прошлым годом снизилось с 98 до 60. Чаще всего жители Сахалинской области сообщали о проблемах с досрочным погашением кредитов и навязывании услуг страховых организаций при заключении договора. Весомая доля обращений клиентов банков - 16% - была связана с расчетными счетами. Сахалинцы сообщали о несогласии с отказами в проведении операций и блокировками счетов.

Количество жалоб на микрофинансовые организации выросло в 3 раза, до 133. Из них 68% из них касались деятельности по предоставлению займов. Жители региона сообщали о навязывании дополнительных платных услуг при заключении договора, превышении предельного размера задолженности и просили провести перерасчеты, проверки задолженностей и начислений по договорам займа.

На страховщиков в январе - сентябре поступило почти в 3 раза меньше жалоб, чем за 9 месяцев прошлого года. Преимущественно сахалинцев беспокоили вопросы, связанные с ОСАГО. На их долю пришлось 44% всех обращений в сегменте страхового рынка. Чаще всего автомобилисты, как и в прошлом году, сообщали о неверном применении коэффициента бонус-малус (КБМ) при заключении договора ОСАГО.

«Если автомобилист не согласен со значением КБМ, он может написать заявление в страховую организацию или Российский союз автостраховщиков для проверки и изменения коэффициента. Важно указать дату рождения, номер водительского удостоверения, серию и номер действующего договора ОСАГО. Страховщик должен проинформировать клиента об исправлении КБМ и пересчитать стоимость полиса», - рассказал управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.

Доля обращений жителей Сахалинской области составила почти 6% от общего числа жалоб по ДФО.

Подать жалобу в Банк России можно через Интернет-приемную. Проконсультироваться с экспертами регулятора можно в чате мобильного приложения «ЦБ онлайн» и в контактном центре по номеру 8-800-300-3000.