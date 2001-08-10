Почти 800 кг макулатуры собрали сотрудники "РВК-Сахалин"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«РВК-Сахалин» принял участие в федеральной акции «БумБатл». Это Всероссийская акция по сбору макулатуры в поддержку национального проекта «Экология». 800 кг макулатуры, собранной сотрудниками водоканала, поможет сохранить около 15 деревьев, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
«Группа компаний «Росводоканал» придерживается принципов ESG и осознанного потребления. Для нас важно не только самим бережно пользоваться всеми ресурсами, но и рассказывать о простых привычках, которые помогают сохранить окружающую среду. Поэтому в компании перешли на электронный документооборот, наши волонтеры активно принимают участие в экологических проектах – акции по очистке русел нерестовых рек «Сахалинский лосось», федеральных кампаниях «Вода России», «Марафон рек» и «Сохраним лес». Кроме того, наши специалисты регулярно проводят «Уроки чистой воды» для детей. Есть такая пословица: «Не воспитывайте детей – все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя». Поэтому мы готовы вкладывать силы, чтобы способствовать формированию экологической культуры как у взрослого, так и у подрастающего поколения», - отметил генеральный директор «РВК-Сахалин Евгений Токарев.
Кроме того, «РВК-Сахалин» стал первой компанией на Сахалине, использующей новое программное обеспечение «Цифровое управление строительство» (ЦУС). Теперь вся строительная документация переведена в цифровой формат. По исследованиям разработчиков системы, на один промышленный объект с суммой капвложений 1 млрд рублей на исполнительную документацию нужно 576 тысяч листов бумаги. Это 18 загруженных автомобилей «Газель» и 2 476 вырубленных деревьев. По ценам 2022 года экономия составляет около 17 млн рублей только на закупке бумаги.
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