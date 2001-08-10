В Южно-Сахалинске началась подготовка к новому году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-сахалинские организации и предприятия приглашают принять активное участие в новогоднем оформлении города, пишет astv.ru, ссылаясь на городскую администрацию.

"Ежегодно в островной столице проводятся мероприятия по новогоднему оформлению городского пространства. Администрация обращается ко всем руководителям предприятий, организаций и учреждений с просьбой принять активное участие в этой работе и украсить фасады своих объектов, входные группы, оформить торговые залы и вестибюли праздничной атрибутикой", - отметили в мэрии.

В соответствии с правилами благоустройства, сделать это необходимо до 1 декабря 2023 года - за месяц до новогодних и рождественских праздников.

"Обращаем внимание, что элементы праздничного оформления должны быть безопасны в эксплуатации, а также гармонично вписываться в общую концепцию дизайн-кода городской среды", - подчеркнули в городской администрации.