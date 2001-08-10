Участниками программы "Дальневосточная ипотека" на Сахалине и Курилах стали более 5,1 тысячи семей за пять лет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине и Курилах с 2019 года по программе «Дальневосточная ипотека» выдали больше 5,1 тыс. кредитов на 26 млрд рублей. Местные жители могут получить квартиру в новостройке стоимостью до 6 млн рублей под 2% годовых. Программа пользуется большой популярностью, и в 2023 году число таких ипотек в островном регионе перевалило за 1,6 тыс. Владимир Путин поддерживает данный механизм поддержки населения ДФО и поручил поднять размер кредита до 9 млн, что сделает его ещё более востребованным. Подробнее о реализации программы на островах - в материале ниже.
Доступное жилье
ДВ-ипотека позволяет жителям с разных регионов страны обрести свой дом на Дальнем Востоке и переехать навсегда.
Так поступила сибирячка Инна Быкова, которая приехала на Сахалин для работы авиадиспетчером. Затем обрела здесь семью и решила строить дом. Она узнала, что по льготной ипотеке есть возможность потратить средства на возведение своего жилья на «ДВ-гектаре. Женщина взяла участок земли безвозмездно, а ипотека благодаря низкой ставке фактически приравнена к рассрочке.
Получить ДВ-ипотеку предельно просто. На нее могут рассчитывать супруги в возрасте до 35 лет, а также неполные семьи с детьми до 18 лет.
Также есть категории, которые могут получить льготную ипотеку без учета возраста. Среди них участники программ повышения мобильности трудовых ресурсов, получатели «ДВ-гектара», медики, воспитатели и учителя, со стажем не меньше 5 лет и вынужденные переселенцы из Украины, ЛНР и ДНР.
Такую ипотеку разрешено использовать на приобретение жилплощади в готовом или ещё строящемся доме у застройщика, на покупку строящегося дома у застройщика через долевое строительство, покупку дома по договору купли-продажи у юрлица или ИП – первых собственников, строительство жилого дома самостоятельно или по договору подряда, покупку участка и строительство дома.
Программа целиком и полностью нацелена на поддержку молодежи, которая не может взять рыночную ипотеку с высокими процентными ставками. Заинтересованы в такой инициативе и застройщики, так как при выгодных и доступных для населения условиях растет и спрос на жилплощадь.
Взять ДВ-ипотеку можно также в селах и в моногородах. Там льготные условия расширены до вторичного жилья. А вынужденные переселенцы с территории Украины, ЛНР и ДНР могут взять вторичку в любом месте на Дальнем Востоке.
Мэр областного центра Сергей Надсадин отметил, что Южно-Сахалинск выбился в лидеры по темпам строительства в ДФО и стал третьим по России в этом направлении. Только в 2022 году в эксплуатацию ввели 285 тыс. «квадратов» жилья. В этом году высокие темпы будут сохранены и в облцентре возведут не меньше 250 тыс. кв.м. Если планка по льготной ДВ-ипотеке поднимется до 9 млн, то скорость строительства домов будет ещё выше.
Ипотека на Сахалине
Итак, по условиям программы кредит выдается на 20 лет под 2%. Первоначальный взнос должен быть не менее 20% от общей суммы. Однако не всегда семья может собрать такие средства. Поэтому в регионе начала работу программа «Сахалинская ипотека». Благодаря ней жилищные условия стали лучше уже у 160 семей.
Реализует проект «Сахалинское ипотечное агентство». Жители могут оставить заявку на улучшение жилусловий, а волонтеры проекта разрабатывают план для поддержки населения.
Губернатор Валерий Лимаренко уверен, что такие меры поддержки позволяют развивать все сферы жизни, и поддерживают экономику региона.
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