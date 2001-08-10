ВТБ: у 40% клиентов пенсионного возраста есть вклад в банке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По статистике ВТБ, депозиты или остатки на накопительных счетах есть почти у 40% клиентов старшего возраста. Размещать средства они предпочитают в основном на полгода.
Если в целом вкладчики сегодня предпочитают инструменты на срок три месяца, то люди пенсионного возраста стремятся разместить сбережения на полгода: более 45% депозитов старшего поколения в банке ВТБ в этом году были открыты на шесть месяцев, чуть более четверти инвестировали на год, а краткосрочные инструменты выбирают порядка 13% таких клиентов. Средний "чек" - 954 тысячи рублей.
Наряду с вкладами старшее поколение все активнее интересуется сберегательными инструментами, позволяющими гибко распоряжаться свободными средствами – в частности, накопительными счетами. В 2023 году средний «чек» по этому продукту в ВТБ держится на уровне около 219 тысяч рублей.
«Работа с пенсионерами – одно из важнейших направлений в ВТБ. Сегодня более 3 млн россиян старшего возраста доверяют свои финансовые вопросы ВТБ, при этом уже свыше 1,4 млн получают пенсию в нашем банке. В этом году пенсионеры активнее интересуются депозитами: общий размер средств, размещенных ими у нас, уже превышает 530 млрд рублей, что в 1,5 раза больше результата за январь-сентябрь 2022 года. На эту динамику повлияло существенное повышение доходности по вкладам», – прокомментировала начальник управления «Старшее поколение» ВТБ Анна Нестерова.
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