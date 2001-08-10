Южносахалинцы могут внести вклад в сохранение языкового многообразия России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Инициативные жители Южно-Сахалинска, авторские коллективы, в том числе представители общественных объединений, коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на сохранение и развитие языков народов Российской Федерации, могут подать заявки на соискание VII Всероссийской общественной премии "Ключевое слово", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Проект реализует Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дом народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России). Премия инициирована ФАДН в 2017 году с целью содействия сохранению языкового многообразия страны.
В этом году конкурс проводится по 8 номинациям: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «Русский язык как иностранный», «За сохранение языков коренных малочисленных народов», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес». К участию допускаются проекты, реализованные в 2022-2023 годах
Прием заявок продлится до 15 ноября по электронному адресу: [email protected]. Оценку проектов проведет экспертный совет, в состав которого входят известные ученые и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия.
С более подробной информацией и положением о конкурсе «Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия Российской Федерации «Ключевое слово» можно ознакомиться на официальном сайте ФГБУ «Дом народов России».
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