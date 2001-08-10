В Южно-Сахалинске стартует благотворительный проект "Городская ёлка добра"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Самая добрая предновогодняя акция в четвертый раз пройдет в Южно-Сахалинске, чтобы подарить праздник юным жителям областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В этом году "Городская ёлка добра" исполнит желания 29 детей - это ребята, отличившиеся в учебе, спорте, творчестве и чьи семьи имеют невысокий уровень дохода. Главное событие акции пройдет в традиционном, уже знакомом многим южносахалинцам формате тёплой дружеской встречи, на которую будут приглашены ребята и их родители, а также благотворители.
Отметим, акция находит большой отклик у жителей областного центра. В роли дедов морозов - представители администрации, депутаты, предприниматели, общественные организации, частные лица - все, кому важно в предновогодней суете уделить внимание и подарить праздник тем, кто его особенно ждет. Ежегодно в акции принимает участие мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Координатором проекта выступает департамент информационной политики администрации Южно-Сахалинска. Активное содействие оказывает большая команда единомышленников - специалисты департаментов культуры, образования, организационной работы, внутренней и социальной политики муниципалитета, Центр молодежных инициатив и др.
Администрация города приглашает всех меценатов, своих многолетних партнеров присоединиться к проекту. Заявить о своем желании исполнить детские мечты благотворители могут, подав заявки на электронную почту: [email protected] или позвонить координаторам проекта по телефонам: (4242) 312-787(доб. 2), 300-790 (доб. 3),300-828 (доб 3) +7 962 415-06-11.
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