В Южно-Сахалинске стартует благотворительный проект

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самая добрая предновогодняя акция в четвертый раз пройдет в Южно-Сахалинске, чтобы подарить праздник юным жителям областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году "Городская ёлка добра" исполнит желания 29 детей - это ребята, отличившиеся в учебе, спорте, творчестве и чьи семьи имеют невысокий уровень дохода. Главное событие акции пройдет в традиционном, уже знакомом многим южносахалинцам формате тёплой дружеской встречи, на которую будут приглашены ребята и их родители, а также благотворители.

Отметим, акция находит большой отклик у жителей областного центра. В роли дедов морозов - представители администрации, депутаты, предприниматели, общественные организации, частные лица - все, кому важно в предновогодней суете уделить внимание и подарить праздник тем, кто его особенно ждет. Ежегодно в акции принимает участие мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Координатором проекта выступает департамент информационной политики администрации Южно-Сахалинска. Активное содействие оказывает большая команда единомышленников - специалисты департаментов культуры, образования, организационной работы, внутренней и социальной политики муниципалитета, Центр молодежных инициатив и др.

Администрация города приглашает всех меценатов, своих многолетних партнеров присоединиться к проекту. Заявить о своем желании исполнить детские мечты благотворители могут, подав заявки на электронную почту: [email protected] или позвонить координаторам проекта по телефонам: (4242) 312-787(доб. 2), 300-790 (доб. 3),300-828 (доб 3) +7 962 415-06-11.