Проект "Защитник островного края" реализовали в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Проект регионального отделения Союза женщин России состоялся при поддержке сахалинского Комитета семей воинов Отечества и при финансовой поддержке областного правительства. Главной целью проекта стала моральная и социальная поддержка бойцов специальной военной операции и их семей. В его рамках родные защитников побывали на экскурсиях по острову, прошел конкурс стихотворений, посвященный бойцам СВО, а также был презентован документальный фильм "Отважные. Сахалин", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Партнером проекта выступила туристическая компания "Точки Сахалина". Для семей военнослужащих организовали бесплатные туры на авто, квадроциклах и вездеходах к красивейшим местам острова. Родные защитников побывали на мысе Крильон, мысе Кузнецова, горе Коврижка, в селе Старорусском.
Жена мобилизованного участника СВО Анастасия Подарцева вместе с дочерью и сыном покатались на квадроциклах на аэродроме в Старорусском.
- Это было потрясающе! Мы получили массу положительных эмоций. Хочу поблагодарить всех организаторов этого проекта и правительство Сахалинской области за то, что не забывают о нас. Приятно осознавать, что нас не бросают, что у нас есть единомышленники. Это, на самом деле, здорово и дорогого стоит, - поделилась Анастасия.
Режиссер-документалист Олеся Шигина на средства гранта правительства островного региона сняла фильм о сахалинских героях. Олеся является руководителем федерального проекта "Кино на службе Отечеству", который учрежден во исполнение поручения Президента Владимира Путина. Тепрь документальную ленту "Отважные. Сахалин" покажут во всех районах области.
- Все мероприятия нашего проекта направлены на любовь к Родине. Мы хотели показать сахалинцам и курильчанам примеры самоотверженности земляков, которые сейчас защищают Отечество. А также, надеемся, что нам удалось привнести радостных эмоций в жизнь самых родных и близких людей наших защитников, - сказала руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Екатерина Шарафиева.
Также в рамках проекта "Защитник островного края" провели конкурс стихотворений о бойцах, защищающих рубежи Родины. Победителей наградили на благотворительном вечере, который состоялся 30 октября в доме культуры "Родина". Третье место заняла Валентина Федоренко из Анивы. На втором - расположилась Наталья Щегалева из Южно-Сахалинска. Лучшим поэтом признали Сергея Мишина из Долинска. Конкурсные произведения вошли в сборник, который отправят бойцам на передовую.
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