В Южно-Сахалинске проходит муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2023-2024 учебном году в интеллектуальном состязании принимают участие более 2000 учащихся 7-11 классов из 27 учреждений образования города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Это ребята, показавшие лучшие результаты школьного этапа, который проходил с сентября по октябрь 2023 года. Также в олимпиаде примут участие победители и призеры муниципального этапа прошлого года.
На торжественной церемонии открытия которая прошла в лицее №2, с напутственными словами к участникам олимпиады обратилась заместитель директора департамента образования Светлана Захарова. Она отметила, что поддержка одаренных школьников, создание условий для их реализации — одно из приоритетных направлений работы администрации города. Ежегодно учащиеся демонстрируют высокие результаты по многим направлениям. В школах города учится активная, целеустремленная и талантливая молодежь, успехами которой гордятся не только их родители, но и учителя. Напомним, 2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника.
Также с началом большого состязания ребят поздравили заместитель начальника отдела координации и сопровождения одаренных детей Регионального центра оценки качества образования Сахалинской области Татьяна Суник и заместитель директора лицея № 2 Наталья Павлюченко.
В течение двух месяцев школьникам предстоит бороться за звание сильнейших и показать свои знания по 22 учебным предметам: математика, физика, химия, биология, астрономия, русский язык, иностранные языки, экология, география, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство, физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности и информатика.
Добавим, оценивать работы будет жюри, в которое вошли лучшие педагоги города. После проверки школьники смогут ознакомиться с работами, разобрать задания и проанализировать ошибки. Церемония награждения победителей состоится в конце года. По итогам муниципального этапа будет сформирована команда ребят, который представят областной центр на региональном уровне.
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