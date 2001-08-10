Тихоокеанское
информационное агентство
8 Ноября 2023
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8 и 9 ноября в Южно-Сахалинске будет ограничен проезд по ул. Сахалинской в районе ж/д переезда
14:59, | Новости общества Сахалина и Курил

На улице Фархутдинова в Южно-Сахалинске изменили режим светофора

На улице Фархутдинова в Южно-Сахалинске изменили режим светофора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске с 7 ноября изменён режим светофорного объекта на перекрёстке улиц Фархутдинова и 1-ой Октябрьской. С запада во всех направлениях увеличили время проезда для транспортных средств, сообщает astv.ru, ссылаясь на Центр управления городской мобильностью.

 В настоящее время специалисты фиксируют улучшение дорожной обстановки на участке.

Южносахалинцы неоднократно жаловались на пробки на улице Фархутдинова и даже просили оборудовать на перекрёстке кольцо.

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