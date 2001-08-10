Сахалинские

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Серебряные" волонтеры Сахалинской области подвели итоги прошедшего в октябре Дальневосточного форума добровольцев. Участники выработали ряд рекомендаций, которые будут использовать в других регионах при организации добровольческого движения. Также в ходе мероприятия островитянам поступило предложение провести Всероссийский форум на Сахалине. Об этом волонтеры рассказали на встрече с губернатором Валерием Лимаренко.

Первый Дальневосточный форум "серебряных" волонтеров проходил с 9 по 12 октября и собрал на Сахалине более 200 добровольцев - людей, которые помогают своим землякам решать вопросы медицины и ЖКХ, приобщают их к спорту и культуре, оказывают психологическую поддержку. К мероприятию присоединились сахалинцы и курильчане, активисты из Амурской области, Хабаровского и Камчатского краев, Нижнего Новгорода, Магадана, Екатеринбурга и Приморья.

- Во время форума мы активно делились с коллегами практиками, проводили круглые столы с министрами, рассказывали подробно как работают наши проекты в различных сферах. Гости были очень впечатлены. И сейчас мы разработали рекомендации, которые направляем главам всех регионов-участников прошедшего форума. Кроме того, нам предлагают провести Всероссийский форум добровольцев на Сахалине. Начинаем над этим работать, - рассказала координатор движения "серебряных" добровольцев Сахалинской области Ксения Огаркова.

Глава региона высоко оценил работу "серебряных" волонтеров и поддержал инициативу проведения Всероссийского форума.

- Безусловно, это хорошая идея. Сахалинская область всегда готова делиться передовым опытом с другими регионами России. И опыт добровольческого движения не исключение. В рядах "серебряных" волонтеров на Сахалине и Курилах тысячи жителей старшего поколения, которые принимают участие во всех значимых направлениях. Уже и немыслимо представить реализацию проектов в сферах здравоохранения, спорта, культуры, ЖКХ без вас, - отметил Валерий Лимаренко.

В ходе таких встреч "серебряные" волонтеры не только рассказывают главе региона о достижениях, но и сообщают о частных проблемах, которые требуют личного вмешательства губернатора. Так, один из координаторов совета волонтеров Владимир Забелин сообщил о раненом бойце, который сейчас проходит лечение в военном госпитале, но нуждается в более широкой медицинской помощи. Валерий Лимаренко поручил взять ситуацию на личный контроль министру здравоохранения и оказать необходимую помощь. Также по просьбе добровольцев все центры социальной поддержки в районах области в ближайшее время проведут встречи с волонтерскими активами на местах, чтобы детально проработать планы работы в социальной сфере.

В ходе встречи был представлен и новый координатор "серебряных" волонтеров Андрей Витулин. Он будет отвечать за направление "экология". У сахалинца богатый личный опыт участия в экологических акциях.

- Моё увлечение волонтёрством началось по сути с вашей подачи, Валерий Игоревич. Когда-то я обратился к вам в соцсетях за поддержкой в проведении первой экологической акции на мысе Великан. Вы поддержали. Я вижу задачу как волонтера для себя не только в том, чтобы указать муниципалитету на наличие мусора в том или ином месте, но и поменять менталитет у людей. В частности - проводить, например, классные часы в школах. Экология - это еще и воздух, высадка деревьев, раздельный сбор мусора и так далее. Уже познакомились с министрами ЖКХ и экологии региона и готовы к тесному сотрудничеству, - рассказал Андрей Витулин.

Отметим, всего в островном регионе к волонтерскому движению присоединилось около 3 тысяч жителей старшего поколения. Они принимают участие во всех значимых направлениях, в числе которых - социальная сфера, здравоохранение, спорт, культура, ЖКХ, экология и многие другие. Большое внимание активисты уделяют вопросам помощи участникам СВО. Женщины регулярно собирают посылки для бойцов, плетут маскировочные сети, готовят сублимированные супы, изготавливают окопные свечи.