Тихоокеанское
информационное агентство
8 Ноября 2023
Сейчас 21:08
92,42|98,79|66,91
8 и 9 ноября в Южно-Сахалинске будет ограничен проезд по ул. Сахалинской в районе ж/д переезда
13:05, | Новости общества Сахалина и Курил

Заместитель главного судебного пристава Сахалинской области ответит на вопросы жителей Углегорского района

Заместитель главного судебного пристава Сахалинской области ответит на вопросы жителей Углегорского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 ноября 2023 года заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области – главного судебного пристава Сахалинской области Елена Чупракова проведёт выездной приём граждан в отделении судебных приставов по Углегорскому району, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.

Все желающие смогут лично задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности Службы судебных приставов.

Приём граждан состоится с 13.00 до 15.00 часов по адресу: г. Углегорск, ул. Свободная, д. 42. Предварительная запись на приём ведется по телефонам: 8(42432) 4-33-47, 8(42432) 4-53-48.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?