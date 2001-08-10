Заместитель главного судебного пристава Сахалинской области ответит на вопросы жителей Углегорского района
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
16 ноября 2023 года заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области – главного судебного пристава Сахалинской области Елена Чупракова проведёт выездной приём граждан в отделении судебных приставов по Углегорскому району, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.
Все желающие смогут лично задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности Службы судебных приставов.
Приём граждан состоится с 13.00 до 15.00 часов по адресу: г. Углегорск, ул. Свободная, д. 42. Предварительная запись на приём ведется по телефонам: 8(42432) 4-33-47, 8(42432) 4-53-48.
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