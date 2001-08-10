Власти Южно-Сахалинска требуют от управляющих компаний максимально усилить работу в преддверии зимнего сезона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Так, уже поступают обращения от горожан, которые недовольны работой УК. В социальные сети мэра Сергея Надсадина написали жители Синегорска, где выпало наибольшее количество снега. По поручению главы областного центра в селе с инспекционной поездкой побывал вице-мэр Алексей Римша, он проверил качество расчистки дорог и внутриквартальных проездов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Сейчас улично-дорожная сеть в Синегорске полностью расчищена. Подрядчик оперативно отработал. Но дворы – не почищены совсем. Здесь не справляется управляющая компания. Дело в том, что своей техники в Синегорске у них нет, а с привлечением погрузчика из Южно-Сахалинска у руководителя управляющей компании возникают проблемы. Сейчас администрация города организовала работу по расчистке внутриквартальных проездов, от снега очищены контейнерные площадки, есть доступ для проезда мусоровозов. Кроме того, если жители не довольны своей УК, они могут сменить управляющую компанию, мы окажем им в этом содействие, – рассказал Алексей Римша.
Напомним, что в 2022 году на территории городского округа такой прецедент уже был – в Дальнем из-за многочисленных жалоб и по инициативе собственников помещений в многоквартирных домах прекратило существование ООО«Содружество».
Подчеркнем, если жители примут решение сменить УК, администрация города окажет организационную помощь в этом вопросе, в том числе в части подготовки необходимых документов. Получить консультацию горожане могут в отделе по работе с управляющими организациями ДГХ в рабочее время по тел: 300-469 (доб. 1-9).
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