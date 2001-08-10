Первоклассники из Восточной гимназии Южно-Сахалинска нарисовали яркие рисунки, чтобы поддержать сахалинских бойцов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается реализация проекта «Сопричастность». К нему присоединяется все больше неравнодушных горожан, общественных организаций, трудовых коллективов, дошкольных и общеобразовательных учреждений. Ученики Восточной гимназии уже не первый раз принимают участие в проекте «Сопричастность». Изготавливают маскировочные сети, собирают посылки для бойцов, сопереживают им через свои яркие детские рисунки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Мы рисуем, чтобы вдохновить солдат. На моей открытке изображена победа наших солдат, - рассказала ученица первого класса Восточной гимназии Екатерина Лебедева.

- А я хочу, чтобы, глядя на мой рисунок, солдаты вспоминали свой дом, своих родителей, своих детей, - поделилась ученица первого класса Восточной гимназии Регина Гавриченко.

- Во многих школах обучаются дети, у которых отцы являются участниками специальной военной операции. Наша Восточная гимназия и 1 «А» класс не исключение. Ко мне обратилась однажды ученица. Она рассказала, что ее папа сейчас находится далеко от дома. Мы с детьми приняли решение подготовить рисунки и поддержать наших защитников, - сказала учитель начальных классов Восточной гимназии Олеся Белова.

- Регулярно мы собираем помощь для бойцов. Это посылки со всем необходимым. Принимают активное участие ученики, учителя, родители. В конце ноября у нас вновь запланирована подобная акция, - отметил советник директора по воспитанию Восточной гимназии Иван Кузнецов.

Добавим, проект «Сопричастность» был инициирован губернатором Валерием Лимаренко.

Подробную информацию о проекте «Сопричастность» можно получить по телефону горячей линии 8-924-881-68-01, ежедневно с 9:00 до 19:00. Перечень необходимых вещей размещен в телеграм-канале. Пункты приема посылок открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (кабинет №325) и по ул. Больничной, 34.