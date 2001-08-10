В Южно-Сахалинске состоится региональный форум по развитию наставничества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице в рамках Года педагога и наставника 10 ноября пройдет форум «Я – наставник». К участию в нем приглашаются специалисты, реализующие государственную молодежную политику в муниципалитетах региона, представители учреждений образования (педагоги, воспитатели, психологи, вожатые), детских и молодежных общественных организаций, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие будет проходить в арт-резиденции «Маяк». Начало в 10.00. Регистрация участников - с 9.00.

Как отмечают организаторы - агентство по делам молодежи Сахалинской области, - форум направлен на создание условий для открытой дискуссии о совершенствовании системы наставничества как эффективного механизма воспитания и обучения молодежи с целью развития высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества.

Для участия необходимо до конца текущего дня (8 ноября) заполнить электронную форму регистрации. Питание и проживание иногородних участников осуществляется за счет принимающей стороны.

Контактное лицо – ведущий специалист отдела проектов и программ в сфере культуры и молодёжного творчества ОГАУ «Сахалинский молодежный ресурсный центр» Кириллова Антонина Олеговна, тел. 240-490, электронная почта: [email protected].