8 и 9 ноября в Южно-Сахалинске будет ограничен проезд по ул. Сахалинской в районе ж/д переезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 8 ноября, с 22.00 и до 6.00 9 ноября будет частично ограничен проезд по ул. Сахалинской в районе железнодорожного переезда для устранения дефектов асфальтобетонного покрытия. Работы затронут южную сторону улицы, движение будет осуществляться по двум полосам - по одной для каждого из направлений. Также ограничения на переезде продлятся на следующие сутки с 22.00 9 ноября до 6.00 10 ноября. Ремонт ведется в вечернее и ночное время для минимизации неудобств горожан, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В областном центре продолжаются работы по очистке дорожного полотна и борьба с гололедными явлениями. В ночь на этом направлении было задействовано 46 единиц техники и 16 рабочих. Днем работы продолжат 128 единиц техники и 128 специалистов.

Сегодня днем дорожные службы проведут обустройство заездов по ул. Инженерной. Также запланирован мелкий ямочный ремонт на пересечении ул. Хабаровская и Амурская - работы будут вестись локально, без перекрытий движения, с частичным ограничением по полосам.

Подрядной организацией продолжаются работы по установке дополнительного оборудования адаптивного регулирования на светофорном объекте на перекрестке пр. Мира с ул. Пуркаева. В течение дня возможны его кратковременные отключения и ограничение движения транспорта по полосам на указанном перекрестке.

Также сегодня специалисты проведут замену дорожного контролера на перекрестке проспектов Мира и Коммунистического, в связи с этим потребуется временное отключение объекта.

Общественный транспорт в Южно-Сахалинске работает в штатном режиме. Утром 8 ноября на городские маршруты вышел 201 автобус, в течение дня количество транспорта возрастает. Движение в режиме онлайн можно отслеживать на сайте Go2bus. Диспетчерская служба единого оператора: 55-65-15. Для звонков с мобильных телефонов действует короткий номер: *6515. Диспетчерская служба работает с 06.00 до 23.00.

Напомним о дорожных работах и капитально ремонтируемых участках. Обращаем внимание, в связи с погодными условиями их график может быть скорректирован.

На участке ул. Комсомольской в районе перекрестка с ул. Курильской идут строительно-монтажные работы по устройству ливневой канализации для строящегося Центра водных видов спорта. Работы ведутся на двух полосах. Проезд возможен по двум свободным в обоих направлениях. Планируется, что работы на этом участке проезжей части продлятся до 10 ноября.

Также продолжаются работы по регулировке высотного положения люков на участке ул. Пуркаева в границах от пр. Мира до автомагазина «Гиперавто» (ул. Пуркаева, 102). Работы продлятся ориентировочно до 10 ноября. Возможно ограничение движения транспорта по полосам.

На ул. Куропатко в районе пересечения с пр. Мира продолжаются работы по прокладке инженерных сетей. В вечернее время, с 20.00 до 7.00 утра закрыт сквозной проезд по ул. Куропатко. Работы продлятся ориентировочно до 13 ноября.

Частично ограничено движение на путепроводе по ул. Транзитной, проезд осуществляется по одной половине проезжей части. В ближайшее время работы будут завершены на северной части участка дороги и перейдут на южную полосу. Ограничения продлятся до конца ноября.

На ул. Железнодорожной от пересечения с пер. Медицинским до ул. Фархутдинова идут работы по устройству инженерных сетей в рамках строительства Южного канализационного коллектора. Срок окончания - 15 ноября. Сейчас работы ведутся на участке от пер. Медицинского до заезда к ТЦ «Азимут». Движение транспорта ограничено по части крайней западной полосы.

В связи со строительством детской поликлиники закрытым для движения остается участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной на участке между домами №27 и №29, до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34 - он движется по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Также закрыт для движения внутриквартальный проезд (технологический проезд) в районе домов № 29 и №29а по ул. Карьерной. Заезд к жилым домам возможен в нижней части улицы - с ул. Карьерной, в верхней - с ул. Украинской. По информации заказчика - Корпорации развития Сахалинской области - работы на ул. Карьерной продлятся ориентировочно до 28 ноября.

Продолжается ремонт на участке ул. Ленина от ул. Карла Маркса до пр. Победы. Работы по прокладке труб от коллектора ливневой канализации завершены. Подрядная организация ведет работы по обустройству тротуаров, нанесению дорожной разметки, оборудованию элементов организации дорожного движения. Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов.