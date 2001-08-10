Самозанятые Корсакова получили более 700 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В районной Администрации им оказывают имущественную, консультативную помощь и выдают субсидии на возмещение затрат. Оксана Пачкир планирует компенсировать траты на расходные материалы, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
- Я в швейном деле уже три года, знакомство с ним начинала ещё во время пандемии. Сейчас изготавливаю мембранную одежду под собственным брендом PARTCHA с символикой Сахалина, а также шью мерч под заказ. Презентую себя на различных ярмарках. В этом году участвовала в "Крыльях Сахалина", благодаря чему удалось рассказать о себе на широкую аудиторию. И, конечно, рассчитываю получить субсидию, документы я уже подала, - поделилась самозанятая.
Финансовой поддержкой в виде субсидии с начала года уже воспользовались 15 корсаковских самозанятых на сумму более 700 тысяч рублей.
- Возмещаются затраты на основные средства, расходные материалы, оплату аренды помещения, образовательных услуг, также компенсируются аттестация и сертификация для товаропроизводителей, - рассказала ведущий экономист департамента экономического развития Администрации Корсаковского городского округа Анастасия Чуйкина.
Ещё одна жительница портового города Ольга Мурадян - мастер восковой и сахарной эпиляции. В 2022 году зарегистрировалась самозанятой и получила соцконтракт в размере 240 тысяч рублей. На эти средства закупила косметические и уходовые средства, а также оборудование для работы. Тогда Ольга смогла открыть собственную студию.
- Количество клиентов возросло. На данный момент я получила свидетельство государственного образца об образовании, планирую развивать свою студию и дальше, - рассказала Ольга.
Для самозанятых, отражающих свои доходы, в регионе предусмотрен пакет мер поддержки. Помимо субсидий, они могут рассчитывать на льготные займы от 4% годовых, бесплатное обучение и участие в ярмарках для повышения узнаваемости.
В сахалинском центре "Мой бизнес" проконсультируют и поддержат на всех этапах развития. Такая помощь доступна благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал Президент Владимир Путин. Подробности: 8 800 222 0123, mybusiness65.ru.
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