Жители Петропавловска-Камчатского подкармливают раненого сивуча

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Петропавловска-Камчатского активно подкармливают сивуча, обосновавшегося в центре города. Ранее в социальных сетях обсуждалось, что животное ранено, долгое время находится на одном месте и не может добывать себе пищу, отчего рискует погибнуть, сообщает ТК "41 Регион".

Так как жизнь животного была под угрозой, по рекомендации экологов добродушные жители принялись приносить морскому льву свежую рыбу, от которой сивуч уже начал отказываться. В настоящее время раненое животное начало себя вести активнее, чем ранее, и уже делает небольшие заплывы.

"Сильно больным не выглядит, плавает. Шея и хвост подранены, но в целом довольно бодрый. Люди рыбы вокруг набросали много, уже не ест её, делится с чайками", - рассказали корреспонденту ТК "41 Регион" жители города.

По данным Минприроды Камчатского края, ветеринарные органы оказывают по просьбе Росприроднадзора необходимое сопровождение животного в целях благополучного разрешения возникшей ситуации.

"Было установлено, что речь идет об очень старом самце, имеющем несколько ран, которые могли быть получены при нападении косатки или в результате драки с другим крупным самцом. Учитывая все обстоятельства, способом попытаться помочь ему поправиться являлась попытка - в порядке исключительности ситуации - его подкормить свежей рыбой, о чем широкую общественность сегодня утром проинформировали коллеги из Кроноцкого заповедника, с которыми мы солидарны. Нам известно, что жители города активно откликнулись на эту просьбу, но пока подкормку просим прекратить - рыбы уже привезли достаточно", - сообщили в Минприроды края.