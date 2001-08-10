Сотни рабочих мест появятся в Сахалинской области в ближайшие три года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сентябре 2023 года Сахалинская область перевыполнила план по экспорту рыбной продукции на 87,5%. Это более 540,4 млн долларов США. Существенный рост показателей стал возможен благодаря нацпроекту «Экспорт продукции АПК». В регионе возвели новые современные заводы по рыбопереработке, модернизировали флот и усовершенствовали местную продукцию.

В ближайшие три-четыре года на островах построят ещё 4 рыбоперерабатывающих завода. Также планируется запуск технологической линии по производству муки и жира. Это позволит создать большое количество рабочих мест.

Строительство и модернизация

По словам президента Владимира Путина, компании российского АПК вышли в мировые лидеры. Поэтому в стране будут постоянно совершенствовать инструменты господдержки предприятий в данной сфере, среди которых льготные кредиты, субсидии и многое другое.

На Сахалине и Курилах за несколько лет модернизировали многие предприятия рыбоперерабатывающего комплекса.

Среди них ЗАО «Курильский рыбак» на Кунашире. Там в 2019 году начал работу рыбоперерабатывающий завод. Он занимается в том числе производством востребованных за границей рыбьего жира и муки. А в 2020 году в Северо-Курильске запустили завод по переработке рыбы компании «Алаид». Предприятие поставляет товар в такие страны, как Япония, Корея и Китай.

По данным компании, за прошедшие 9 месяцев предприятие экспортировало 2,4 тыс тонн продукции. Это морской гребешок, нерка и кета. В Китай «Алаид» начал поставлять треску. В планах поставки икры в КНР.

А ПФК «Южно-Курильский рыбокомбинат» в 2021 году закончило процесс модернизации флота. Это позволило нарастить вылов и повысить конкурентноспособность. Суда компании теперь могут хранить рыбу в охлажденном виде.

В настоящее время ведется строительство пелагического завода на Южных Курилах. Он станет крупневшим в стране. Возведением объекта занимается ООО «Рыбокомбинат «Островной». Первая очередь уже завершена. Она сделает возможным применение новых технологий переработки, заморозки и филетировки рыбы, что повысит качество продукции.

За 3 года в возведение и усовершенствование островной рыбной промышленности компании вложили более 28 миллиардов.

Лидер страны

За год рыбодобывающих предприятия вылавливают более 750 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Это позволяет сохранять лидирующие позиции среди других субъектов ДФО.

В министерстве по рыболовству также отмечают рост объемов экспортируемой продукции в Китай. Только за 2023 год он вырос до 75,2 тыс. тонн. Это больше прошлогодних показателей в 2,5 раза.

Помимо этого, в области занимаются искусственным воспроизводством лососей. Регион удерживает лидерство по стране. 73 завода в общем выводят больше одного млрд штук молоди ежегодно.