На новой газовой котельной в Корсакове устанавливают котлы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Один из котлов для автоматизированной блочно-модульной газовой котельной мощностью 59 Мегаватт установили в центральной районной котельной Корсакова. Новый объект коммунальной инфраструктуры обеспечит поставку тепла для жителей многоквартирных домов и социально значимых объектов города, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Работы на объекте ведутся согласно графику. Уже завершен монтаж металлокаркаса вытяжных башен, идут работы по устройству металлического каркаса здания котельной и отгрузке оборудования. Пусконаладка стратегического объекта завершится до конца текущего года.

- По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в островном регионе ведется масштабная работа по переходу объектов ЖКХ на экологически чистое топливо. Ввод в эксплуатацию котельных, работающих на газе, не только обеспечит качественное и бесперебойное теплоснабжение для жителей, но и значительно улучшит экологическую обстановку в населенных пунктах, - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Напомним, в Корсаковском районе ведется строительство семи газовых котельных: в Чапаево, Раздольном, Соловьевке и Озерском, а также трех - в Корсакове. Все они будут работать на сетевом газе. Сегодня в островном регионе на экологически чистом топливе работают более 40 котельных. Поэтапно угольные котельные выводятся из эксплуатации, их модернизируют для работы на природном газе или строят новые современные, изначально предназначенные для этого вида топлива.

Особую важность подключения к экологически чистому и более экономичному топливу для создания комфортных условий жизни в островном регионе обозначил губернатор Валерий Лимаренко. Газификация региона входит в программу "Забота. Защита. Уважение", инициированную главой региона. Строительство современных коммунальных объектов - результат совместной работы правительства Сахалинской области и компании Газпром.