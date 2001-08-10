Секреты авиации раскрыли школьникам сотрудники нового аэровокзала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В главной воздушной гавани региона прошла экскурсия для старшеклассников Лицея №1 Южно-Сахалинска. Ребята узнали подробнее о программном обеспечении терминала и айти-разработках, которые используют для управления его деятельностью, рассказали ТИА "Острова" в аэропорту.

Акцент на этой сфере специалисты аэровокзала сделали неслучайно. Участники экскурсии - ученики профильного класса с математическим уклоном. Большинство из них уже сами пробовали себя в роли разработчиков и создавали собственные проекты на уроках информатики. В будущем многие планируют применить полученные навыки в авиации.

Сегодня сотрудники комплекса обслуживают пассажиров с помощью отечественных программ. На этапах применяют различные образцы. Чтобы лучше познакомить с каждым из них, школьников провели традиционным маршрутом пассажира.

На входном досмотре ребятам детально рассказали об устройстве интроскопов и требованиях радиационной безопасности. В зоне регистрации - о программах, в которые агенты вносят данные о количестве багажа и людей на рейсе. Отдельно во время экскурсии поговорили про особенности багажного отделения. На Дальнем Востоке - оно одно из самых современных. Предусматривает 6 уровней безопасности.

Конечной точкой маршрута стал центр управления оперативной деятельностью. Здесь десятиклассники понаблюдали за тем, как диспетчеры регулируют работу служб и собирают информацию от каждого подразделения.

"Наш аэровокзал заинтересован в том, чтобы воспитывать новые и активные кадры. Такие встречи помогают наладить контакт с подрастающим поколением, наглядно показать преимущества авиации, возможности, которые она открывает. Сегодня на встрече были заинтересованные молодые люди. Уверен: многие полюбят авиацию после нашей экскурсии", - прокомментировал начальник производства АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Данила Коновалов.

Сотрудники аэровокзала продолжат создавать программы экскурсий под запросы общеобразовательных учреждений. Для младшей группы школьников в терминале предлагают проводить ознакомительные встречи. Для старшеклассников - более серьёзные профориентационные встречи с уклоном на работу той или иной службы авиагавани.