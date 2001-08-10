Секреты авиации раскрыли школьникам сотрудники нового аэровокзала
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В главной воздушной гавани региона прошла экскурсия для старшеклассников Лицея №1 Южно-Сахалинска. Ребята узнали подробнее о программном обеспечении терминала и айти-разработках, которые используют для управления его деятельностью, рассказали ТИА "Острова" в аэропорту.
Акцент на этой сфере специалисты аэровокзала сделали неслучайно. Участники экскурсии - ученики профильного класса с математическим уклоном. Большинство из них уже сами пробовали себя в роли разработчиков и создавали собственные проекты на уроках информатики. В будущем многие планируют применить полученные навыки в авиации.
Сегодня сотрудники комплекса обслуживают пассажиров с помощью отечественных программ. На этапах применяют различные образцы. Чтобы лучше познакомить с каждым из них, школьников провели традиционным маршрутом пассажира.
На входном досмотре ребятам детально рассказали об устройстве интроскопов и требованиях радиационной безопасности. В зоне регистрации - о программах, в которые агенты вносят данные о количестве багажа и людей на рейсе. Отдельно во время экскурсии поговорили про особенности багажного отделения. На Дальнем Востоке - оно одно из самых современных. Предусматривает 6 уровней безопасности.
Конечной точкой маршрута стал центр управления оперативной деятельностью. Здесь десятиклассники понаблюдали за тем, как диспетчеры регулируют работу служб и собирают информацию от каждого подразделения.
"Наш аэровокзал заинтересован в том, чтобы воспитывать новые и активные кадры. Такие встречи помогают наладить контакт с подрастающим поколением, наглядно показать преимущества авиации, возможности, которые она открывает. Сегодня на встрече были заинтересованные молодые люди. Уверен: многие полюбят авиацию после нашей экскурсии", - прокомментировал начальник производства АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Данила Коновалов.
Сотрудники аэровокзала продолжат создавать программы экскурсий под запросы общеобразовательных учреждений. Для младшей группы школьников в терминале предлагают проводить ознакомительные встречи. Для старшеклассников - более серьёзные профориентационные встречи с уклоном на работу той или иной службы авиагавани.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:15 Сегодня Жители Петропавловска-Камчатского подкармливают раненого сивуча
15:24 Сегодня В Сахалинской области сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация
10:00 Сегодня Цикл выставок лучших работ островных художников открылся на Сахалине
- 10:51 Сегодня Самозанятые Корсакова получили более 700 тысяч рублей
13:26 1 Ноября Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию
09:50 2 Ноября На Сахалине судья помогла знакомому выиграть дело и теперь сама пойдет под суд
12:22 1 Ноября Жители Южно-Сахалинска получают ключи от квартир по программе переселения
12:10 1 Ноября Сахалинцев приглашают на ночь поэзии и музыки
- 15:02 12 Октября Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"
09:18 19 Октября Сахалинская область стала победителем всероссийского конкурса "Дом культуры. Новый формат"
19:02 26 Октября Взять на особый контроль строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Макарове поручил Валерий Лимаренко
- 17:05 26 Октября Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
Выбор редакции
- 15:24 Сегодня В Сахалинской области сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация
- 10:36 Вчера Сахалинские яхтсменки завоевали две медали международной парусной регаты
- 15:14 3 Ноября Профессиональный туристический конкурс "Гостеприимный Южно-Сахалинск" пройдет в 20-ый раз
- 14:59 2 Ноября В Южно-Сахалинске после ремонта начинает работу городской бассейн
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?