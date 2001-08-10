В селе Восточное Макаровского района открылся фельдшерско-акушерский пункт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Восточном начал работу современный медицинский объект. В селе проживают около 400 человек. Раньше пациенты получали медпомощь в приспособленном помещении - в кабинете сельской школы. Новый ФАП размещен в отдельном здании и оборудован по всем современным стандартам, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Программа модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется по инициативе президента Владимира Путина, в Сахалинской области за несколько лет воплотилась почти в двух десятках новых медицинских объектов. С 2021 по 2022 годы современные ФАПы и амбулатории появились в 14 селах. В этом году в новые здания переедут еще 4 медпункта.

- Появление современного ФАПа - это забота о жителях села. Пациентам в новом медпункте будет удобно, для медработников имеется все необходимое для оказания помощи. Кроме того, Восточное расположено на центральной автомагистрали острова. Медицинская помощь может понадобиться любому участнику автодорожного движения, - рассказала заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Ирина Салахутдинова.

Фельдшер Татьяна Димова приехала на Сахалин 11 лет назад из Хабаровского края. Все эти годы она проработала в Восточном. Медработник уже обустроилась в новом фельдшерско-акушерском пункте. Подоконники украсили многочисленные цветы, которые женщина бережно выращивала на протяжении всех лет работы.

- Прикипела к Сахалину, здесь решила остаться навсегда. В селе знакома со всеми жителями, стараюсь создать для них теплую атмосферу. Сейчас о нас позаботились - построили новый фельдшерский пункт. Здесь есть все для работы и для того, чтобы заботиться о пациентах, - поделилась Татьяна Димова.

Открытие медпункта стало значимым событием в жизни села. Интерес к нему проявляют не только заболевшие. В ближайших планах - посещение медпункта старшеклассниками местной школы. Благодаря проведению профориентационной работы выпускники школ Макаровского района ежегодно поступают на обучение по целевым договорам в медицинские вузы и колледжи. Кроме Восточного, новые медпункты в этом году должны появиться в Сосновке, Лесогорском и Молодежном.