В Победино и Шахтерске МегаФон прокачал сеть LTE
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Cразу в двух населенных пунктах Сахалинской области - Шахтерске и Победино - МегаФон увеличил зону покрытия современной связью стандарта LTE. Оператор построил базовые станции и расширил территорию, где жители могут воспользоваться цифровой голосовой связью и мобильным интернетом на комфортных скоростях.
В селе Победино базовая станция оператора была установлена по программе министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области, которая поддерживает создание доступной мобильной связи в малых населенных пунктах региона. Благодаря сотрудничеству с министерством, жители Победино теперь могут ежедневно пользоваться современными цифровыми сервисами для работы, учебы, решения бытовых вопросов, оставаться включенными в социально-культурную жизнь региона.
В селе проживает около 700 человек, после модернизации сети со своих устройств жители Победино могут передавать данные через мессенджеры и социальные сети со средней скоростью до 80 Мбит/с.
В рамках собственной программы развития сети 4G оператор также расширил существующую телеком-инфраструктуру в поселке Шахтерск. После запуска новой базовой станции абоненты могут воспользоваться связью четвертого поколения на территории всего поселка. Мобильный интернет стал доступен пользователям и на дороге в село Ударное, по которой местные жители в летнее время добираются на свои дачные участки.
"В небольших населенных пунктах скоростной мобильный интернет - это важное условие комфортного проживания. Государственная программа, реализуемая министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области, способствует расширению зоны 4G, улучшению качества мобильного интернета и голосовой связи. Со своей стороны, мы также активно развиваем сеть на Сахалине - строим и модернизируем объекты телеком-инфраструктуры, чтобы абоненты в крупных и небольших населенных пунктах могли комфортно пользоваться интернетом. При модернизации сети мы учитываем текущие потребности абонентов и прогнозную нагрузку на сеть" - рассказала директор МегаФона в Сахалинской области Юлия Иваницкая.
По статистике оператора, именно в селах и поселках жители наиболее активно пользуются мобильными устройствами и наращивают трафик. Например, в сентябре в Шахтерске абоненты увеличили потребление мобильного интернета на 20% относительно аналогичного периода прошлого года.
МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.
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