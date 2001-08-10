Банк России составил портрет сахалинца, которого чаще всего обманывают мошенники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Банк России приглашает сахалинцев и курильчан принять участие в анонимном опросе и оценить уровень безопасности услуг, предоставляемых банками в регионе, рассказали ТИА "Острова" в Банке России.

Островитяне могут рассказать, удовлетворены ли они работой кредитных организаций по защите средств и персональных данных, достаточно ли банки информируют о правилах безопасного финансового поведения и сталкивались ли сахалинцы и курильчане с мошенниками. Отдельный опрос на тему безопасности финансовых услуг проводится для предпринимателей.

Опрос Банка России на территории Сахалинской области в 2022 году прошли больше 2,9 тысячи человек. Анкетирование помогло составить портрет жертвы мошенничества в регионе: это работающие горожанки в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием. При этом 58% от всего количества опрошенных островитян вовсе не сталкивались с мошенниками.

Пройти анонимный опрос можно по ссылке или перейдя по QR-коду можно до 30 ноября. Анкетирование занимает не больше 5 минут.