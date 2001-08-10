Более 1200 обращений уже поступило в сахалинское отделение Фонда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в центре внимания власти всех уровней находятся вопросы поддержки военнослужащих, которые проходят службу в зоне проведения специальной военной операции, членов их семей, а также ветеранов боевых действий, вернувшихся домой. Особое внимание по поручению президента России Владимира Путина должно уделяться детям участников СВО. По мнению главы государства, они должны получать максимальное внимание и заботу.

В конце октября президент встречался с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, который рассказал о создании регионального проекта "Дети героев", направленного на поддержку детей военнослужащих.

"Так и продолжайте, ладно? Здесь всё важно. Но то, что вы сказали про детей, это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных", - отреагировал на доклад Владимир Путин.

Детям - особое внимание

Эту инициативу активно поддержали в сахалинском филиале фонда "Защитники Отечества", сотрудники которого на регулярной основе проводят для детей увлекательные мероприятия.

Только за последний месяц более 100 мальчишек и девчонок со своими мамами и бабушками бесплатно посетили самый большой на Дальнем Востоке аквапарк, побывали на экскурсиях в зоопарке и на Горном воздухе, сходили в кино и на концерты, участвовали в художественных мастер-классах.

Накануне сотрудники фонда организовали посещение аквапарка для сорока человек из числа своих подопечных, которые, как и остальные посетители, не были ограничены во времени пребывания в аквапарке и могли воспользоваться всеми аттракционами в соответствии с правилами безопасности.

- Мы объединили усилия с министерством туризма и министерством спорта Сахалинской области, чтобы организовать ряд мероприятий в поддержку членов семей погибших участников спецоперации, а также ветеранов боевых действий и их семей, - сообщили в пресс-службе фонда. - Как правило, такие мероприятия больше направлены на детей и подростков. Некоторые из них потеряли отцов, другие переживали за их уход на СВО. Этим детям крайне необходима эмоциональная разгрузка. Благодарим руководство аквапарка "АкваСити" за то, что подержали нашу инициативу и дали возможность, помимо прочего, бесплатно посещать аквапарк всем категориям граждан, с кем мы работаем. Дети были в восторге. Они не хотели уходить оттуда. Теперь мы планируем проводить эти мероприятия с "АкваСити" на постоянной основе.

Однако помощь семьям с детьми не заканчивается развлекательной программой. Оказывается и другая поддержка. Например, в фонд обратилась супруга ветерана Екатерина, с просьбой перевести ребёнка в новую школу в связи с переездом. Сотрудники департамента образования помогли ей подать документы и 1 сентября ребенок пошёл в новую школу.

Жена другого военнослужащего Татьяна обратилась в фонд с просьбой перевести дочь в другой класс в связи с различиями в образовательных программах. Сотрудник фонда связалась с минобром и директором школы, чтобы помочь семье. Совместными усилиями девочку перевели в нужный класс.

- Спасибо всем, кто помог с решением нашей проблемы, - поблагодарила Татьяна. - Мы очень вам благодарны. Хорошо, что в Южно-Сахалинске появился фонд "Защитники Отечества". Мы теперь знаем, где могут помочь с большинством проблем.

Не откажут никому

Помимо детей большая поддержка оказывается самим участникам СВО и членам их семей. Собрать необходимые документы, получить справки, уточнить про выплаты и льготы, а также решить бытовые вопросы семей военнослужащих помогают сотрудники сахалинского филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".

Филиалы фонда созданы по всей стране в рамках задачи главы государства. Владимир Путин не единожды обращал внимание региональных и муниципальных властей на необходимость оказывать защитникам Отечества и их семьям всестороннюю поддержку.

- Безусловно, это должно находиться в поле зрения всего общества, государства, - ранее отмечал Владимир Путин. - Я очень рассчитываю на вашу поддержку, на вашу помощь здесь, в работе по регионам. Это святая обязанность руководителей всех уровней, и общественных организаций тоже.

Сахалинское отделение фонда, открывшееся одним из первых, сегодня оказывает неоценимую помощь участникам СВО и членам их семей. В фонд, с момента его открытия, уже поступило более 1200 обращений, большинство из них отработаны. Чаще всего сахалинцы и курильчане обращаются за помощью с получением удостоверения ветерана боевых действий и оформлением полагающихся им льгот и выплат, а также за помощью в получении выплат по ранению.

Ведёт фонд и персональное сопровождение ветеранов боевых действий на СВО. Например, один из сахалинцев участвовал в боевых действиях и получил ранение, в результате чего лишился обеих ног. Сотрудники фонда встретили бойца в аэропорту, помогли в банке оформить карту, чтобы он мог пользоваться полученными по страховке деньгами. Отвезли домой в одно из сел Холмского района, помогли получить новый паспорт. Потом подали документы на получение удостоверения ветерана. С местной администрацией проработали вопрос, чтобы инвалида-колясочника переселили на первый этаж. На следующей неделе ветерана будут провожать в Москву, где ему будут делать протезы обеих ног. И это только один пример помощи.

Принцип одного окна

За каждым, кто обратился в фонд, закрепляется социальный координатор, который имеет широкий ряд полномочий и может не только помочь с оформлением мер социальной поддержки, но и организует психологическую или медицинскую реабилитацию, окажет содействие в получении юридической помощи, трудоустройстве, восстановлении и оформлении документов, обеспечении техническими средствами реабилитации и не только.

- Благодаря тесному сотрудничеству с профильными министерствами и ведомствами, работа нашего филиала строится по принципу "одного окна", что даёт возможность получить необходимую помощь в вопросах оформления документов, подачи заявлений, получении направлений к медицинским специалистам, оформлении различных льгот и выплат, - рассказывает руководитель Фонда Сабина Кушевская. - Также на базе филиала работают психолог и юрист, услуги которых для наших подопечных абсолютно бесплатны. Помимо этого, в Сахалинской области социальные координаторы фонда работают во всех 18-ти муниципалитетах. Однако, если ветерану спецоперации или членам семьи погибшего героя нужно приехать в Южно-Сахалинск, чтобы получить помощь в решении их вопросов, то мы имеем возможность предоставить им жилое помещение. Это делает нашу работу ещё более доступной.

Сергей Мамаев из Холмска был мобилизован 22 сентября 2022 года. Более четырёх месяцев защищал Родину в зоне СВО. В феврале 2023 года был контужен, отправлен на лечение в военный госпиталь, после чего вернулся на Сахалин.

Сергея демобилизовали ещё весной, но документы долгое время по нему не приходили. После нескольких месяцев ожидания он обратился за помощью к социальному координатору Фонда "Защитники Отечества" в городе Холмске Маргарите. Она навела справки, сделала все необходимые запросы и, благодаря тесному сотрудничеству Фонда с командованием войсковой части и военным комиссариатом, Сергей в короткие сроки получил выписку из приказа, и они с Маргаритой смогли оформить ему удостоверение ветерана боевых действий. Теперь социальный координатор поможет бойцу получить выплаты по ранению и прочие меры социальной поддержки, которые полагаются ветеранам.

- Таких отзывчивых, добрых людей не всегда встретишь, - поблагодарил Маргариту Сергей. - Вы действительно делаете большое святое дело. Спасибо вам большое.

- Считаю, очень важно оказывать поддержку нашим воинам, которые защищают интересы России и помогают жителям Донбасса освобождать свои земли, - рассказывает протоиерей Виктор Горбач. - С первых дней специальной военной операции "Братство Александра Невского" проводит различные патриотические мероприятия и пикеты, организация участвует в митингах поддержки, собирает грузы помощи. Российские военные должны иметь все необходимое для успешного выполнения боевых задач. Сам я неоднократно выезжал на территорию ДНР, встречался с военными, привозил помощь. Сегодня "солидарность" должно стать ключевым понятием для всех граждан России. Речь идет о выживании нашего народа, о сохранении нашей страны, поэтому сплоченность и солидарность - то, что крайне важно для всех нас.

Надёжный тыл

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются участники спецоперации, вернувшиеся домой после ранения - сбор справок и различных документов на оформление законных выплат. И в этом случае бойцам и членам их семей помогает Фонд.

Светлана, как жена участника СВО, обратилась с доверенностью в филиал фонда "Защитники отечества" в Южно-Сахалинске, чтобы подать заявление на получение выплаты по ранению мужа. Сотрудники фонда оформили соответствующую заявку на выплату 500 000 рублей за тяжёлое ранение, а также рассказали на какие льготы и выплаты может рассчитывать её муж при получении удостоверения ветерана боевых действий и помогли собрать необходимый для этого пакет документов.

Супруга другого ветерана спецоперации Ольга обратилась в фонд за помощью в устройстве ребёнка в детский сад, так как после увольнения её мужа из рядов вооружённых сил они переехали из села Покровка в районный центр. Социальный координатор отправил заявку в департамент образования муниципалитета, с Ольгой связались и предоставили информацию по возможным вариантам. Теперь ей с мужем предстоит выбрать дошкольное учреждение, которое будет для них более подходящим.

- К нам всё чаще обращаются именно жёны ветеранов спецоперации, и очень хорошо, что мы имеем возможность работать с этой категорией граждан, потому что их мужья зачастую плохо информированы о том какие меры социальной поддержки им положены и как их получить, - рассказала заместитель руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" по социальному сопровождению Снежана Козлова. - А, как показала практика, женщины оказываются упорнее и больше интересуются всеми возможностями, которые даёт им государство. Как однажды сказал наш президент Владимир Путин: "Жёны российских бойцов - герои вдвойне, надёжный тыл", и это чувствуется, когда они приходят сюда в фонд.

Помощь с бизнесом

Руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Сахалинской области Сабина Кушевская и руководитель "Сахалинского Фонда развития предпринимательства" Павел Кононец заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ветеранам СВО и членам семей погибших будет оказываться поддержка в запуске и развитии бизнеса.

Первым ветераном боевых действий, который в рамках соглашения обратился за консультацией об организации собственного дела, стал Денис Сои. Он, как заядлый рыбак и настоящий патриот островного края, решил развивать это направление и организовать возможность для сахалинских рыбаков проводить время за любимым делом с комфортом.

Будучи участником боевых действий, Денис Сои выкладывался на все 100%, чтобы во время выполнения поставленных командованием задач сохранить боевым товарищам жизни, но постоянный стресс и избыток адреналина усугубили состояние здоровья бойца. Его комиссовали, он вернулся домой на Сахалин, прошёл курс лечения и реабилитации, но ему тяжело теперь путешествовать по отдалённым районам острова, чтобы заняться рыбалкой, которая его умиротворяет и дарит позитивные эмоции. Тогда ему и пришла идея организовать возможность рыбачить с комфортом и в районе областного центра. Мы не будем раскрывать всех подробностей, но идеи начинающего предпринимателя предполагают доступность услуг, как с точки зрения логистики, так и стоимости, что позволит сделать рыбалку хорошим семейным отдыхом для сахалинцев с любым достатком.

Сахалинский Фонд развития предпринимательства со своей стороны предложил будущему предпринимателю помощь в оформлении юридического лица, подборе и оформлении земельного участка для ведения бизнеса и участие в "Бизнес-инкубаторе", где команда профессиональных консультантов поможет положить идею Дениса на бизнес-план и развивать предпринимательскую деятельность ветерана, оказывая персональное сопровождение и возможность получить льготное кредитование. Когда бизнесмен будет готов принимать первых гостей, сахалинский филиал Фонда "Защитники Отечества" совместно с региональными СМИ окажут ему информационную поддержку.

- Благодаря тому, что президент запустил программу развития малого и среднего бизнеса на уровне национального проекта России, которая активно развивается на территории Сахалинской области, наши ветераны и члены семей погибших героев СВО, решив заниматься собственным делом, могут реализовать его, имея лишь идею, - сообщили в сахалинском филиале Фонда "Защитники Отечества". - В этом как раз и поможет Сахалинский Фонд развития предпринимательства в рамках заключенного соглашения.

Глава государства внимательно следит за тем, какую помощь регионы оказывают военнослужащим и членам их семей, и на последнем заседании правительства он в очередной раз указал на важность таких мер поддержки и обратился к региональным и муниципальным властям с просьбой оказывать всю необходимую помощь как самим военнослужащим, так и членам их семей.

Напомним, обратиться в сахалинский филиал Фонда "Защитники Отечества" можно по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная,34, а также по телефону: 8 (4242) 55-74-10. Социальные координаторы ведут приём с понедельника по четверг с 9:00 до 17:15, в пятницу с 9:00 до 17:00 без перерыва на обед.