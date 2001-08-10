За пять лет на Сахалине и Курилах капитально отремонтировали почти 1000 домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 2019 года в островном привели в порядок 997 многоквартирных домов. В этом году провели капитальные работы на 2 млрд рублей в 162 многоэтажках. Обновили 52 крыши, 60 фасадов, 12 подвалов, 3 лифта, 1 фундамент, а также 204 инженерные сети.

В Курильском районе, к примеру, в домах №21 и 27 по улице Ленинского Комсомола привели в порядок сети тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также обновили подвалы.

В Александровске-Сахалинском, на улице Советской, 34 строители полностью обновили плоскую крышу и фасад. На смену старым конструкциям кровли пришли современные – отвечающие всем требованиям пожарной безопасности. На фасаде применили декоративную штукатурку – ее часто называют «мокрой». Дома на улицах Цапко, 5 и Первомайской, 30 в селе Мгачи также обзавелись новыми фасадами.

А в доме жительницы Охи Татьяны Кириенко отремонтировали подвалы и инженерные сети. Больше всего охинка рада установке автоматики погодного регулирования: за счет этого уменьшается количество тепловой энергии, которая расходуется на обогрев дома, и как следствие, люди экономят на услугах ЖКХ.

– Жильцы нашего дома с нетерпением ждали капитального ремонта. Здание старое, сети, соответственно, тоже. Часто случались порывы, приходилось вызывать сотрудников управляющей компании, они что-то чинили в подвале. Теперь же, надеемся, проблемы исчезнут, и в квартирах всегда будет тепло, – поделилась жительница северного города.

В этом году капитальные работы полностью завершились в восьми районах островной области. До конца декабря осталось завершить капремонт в 22 домах. Всего в рамках долгосрочной программы капремонта на Сахалине и Курилах предусмотрено привести в порядок более 4 684 многоэтажки.

– Наш Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что нужно создавать удобную среду для жизни, комфортные условия, ведь для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. В островном регионе ведется масштабная работа по ремонту домов, – отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Александр Король.

С 2014 года на островах капитально привели в порядок почти 2 тысячи домов на сумму порядка 21 млрд рублей. Только в прошлом году отремонтировали 141 дом. К примеру, в Ногликах, на улице Советской, 2А и 47, обновили сети газоснабжения. Заменили газовые колонки в квартирах и решили вопрос комплексно – обновили клапаны, датчики и счетчики, а также подключили новое оборудование.