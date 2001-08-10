За пять лет на Сахалине и Курилах капитально отремонтировали почти 1000 домов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 2019 года в островном привели в порядок 997 многоквартирных домов. В этом году провели капитальные работы на 2 млрд рублей в 162 многоэтажках. Обновили 52 крыши, 60 фасадов, 12 подвалов, 3 лифта, 1 фундамент, а также 204 инженерные сети.
В Курильском районе, к примеру, в домах №21 и 27 по улице Ленинского Комсомола привели в порядок сети тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также обновили подвалы.
В Александровске-Сахалинском, на улице Советской, 34 строители полностью обновили плоскую крышу и фасад. На смену старым конструкциям кровли пришли современные – отвечающие всем требованиям пожарной безопасности. На фасаде применили декоративную штукатурку – ее часто называют «мокрой». Дома на улицах Цапко, 5 и Первомайской, 30 в селе Мгачи также обзавелись новыми фасадами.
А в доме жительницы Охи Татьяны Кириенко отремонтировали подвалы и инженерные сети. Больше всего охинка рада установке автоматики погодного регулирования: за счет этого уменьшается количество тепловой энергии, которая расходуется на обогрев дома, и как следствие, люди экономят на услугах ЖКХ.
– Жильцы нашего дома с нетерпением ждали капитального ремонта. Здание старое, сети, соответственно, тоже. Часто случались порывы, приходилось вызывать сотрудников управляющей компании, они что-то чинили в подвале. Теперь же, надеемся, проблемы исчезнут, и в квартирах всегда будет тепло, – поделилась жительница северного города.
В этом году капитальные работы полностью завершились в восьми районах островной области. До конца декабря осталось завершить капремонт в 22 домах. Всего в рамках долгосрочной программы капремонта на Сахалине и Курилах предусмотрено привести в порядок более 4 684 многоэтажки.
– Наш Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что нужно создавать удобную среду для жизни, комфортные условия, ведь для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. В островном регионе ведется масштабная работа по ремонту домов, – отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Александр Король.
С 2014 года на островах капитально привели в порядок почти 2 тысячи домов на сумму порядка 21 млрд рублей. Только в прошлом году отремонтировали 141 дом. К примеру, в Ногликах, на улице Советской, 2А и 47, обновили сети газоснабжения. Заменили газовые колонки в квартирах и решили вопрос комплексно – обновили клапаны, датчики и счетчики, а также подключили новое оборудование.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:15 Сегодня Жители Петропавловска-Камчатского подкармливают раненого сивуча
15:24 Сегодня В Сахалинской области сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация
10:00 Сегодня Цикл выставок лучших работ островных художников открылся на Сахалине
- 10:51 Сегодня Самозанятые Корсакова получили более 700 тысяч рублей
13:26 1 Ноября Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию
09:50 2 Ноября На Сахалине судья помогла знакомому выиграть дело и теперь сама пойдет под суд
12:22 1 Ноября Жители Южно-Сахалинска получают ключи от квартир по программе переселения
12:10 1 Ноября Сахалинцев приглашают на ночь поэзии и музыки
- 15:02 12 Октября Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"
09:18 19 Октября Сахалинская область стала победителем всероссийского конкурса "Дом культуры. Новый формат"
19:02 26 Октября Взять на особый контроль строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Макарове поручил Валерий Лимаренко
- 17:05 26 Октября Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
Выбор редакции
- 15:24 Сегодня В Сахалинской области сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация
- 10:36 Вчера Сахалинские яхтсменки завоевали две медали международной парусной регаты
- 15:14 3 Ноября Профессиональный туристический конкурс "Гостеприимный Южно-Сахалинск" пройдет в 20-ый раз
- 14:59 2 Ноября В Южно-Сахалинске после ремонта начинает работу городской бассейн
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?