В Южно-Сахалинске состоялась региональная выставка "Сахалинское качество-2023"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Экспозиция развернулась в стенах торгово-развлекательного комплекса «Сити Молл». Все желающие могли бесплатно продегустировать свежую продукцию местных производителей, а также пообщаться с руководителями и технологами островных пищевых предприятий, узнать о производстве. Открыла выставку министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.
– Выставка пищевых предприятий проходит на Сахалине с 2004 года. За это время объем отгруженной продукции в нашем регионе вырос в 4,5 раза. Конечно же, все это происходит при государственной поддержке. С 2010 года Президентом России подписана Доктрина продовольственной безопасности и, двигаясь по заданному пути, мы пришли к сегодняшнему дню с отличными результатами. Желаю всем приятного аппетита, доброго здоровья и, конечно, успехов, – поприветствовала участников и гостей министр.
В этом году смотр-конкурс «Сахалинское качество» проходил в 4 этапа. Сначала проводилась контрольная закупка продуктов местного производства. Затем качество образцов оценивали эксперты на дегустационных советах и определяли победителей на заседании конкурсной комиссии.
Эксперты оценили образцы хлебобулочной, кондитерской, молочной и рыбной продукции, а также колбасных изделий от 34 предприятий из 10 районов Сахалинской области.
Заключительным этапом смотра-конкурса стала региональная выставка товаров народного потребления. Свою самую разнообразную продукцию – от мясных до кондитерских изделий – и новинки представили 24 островных товаропроизводителя. Это ЗАО «Корсаковский хлебокомбинат», ЗАО «Долинский хлебокомбинат», ООО «Грин Агро-Сахалин», АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», ООО «САКО+», ИП Евгений Грушка, ООО «Островной кондитер 65», АО «Мерси Агро Сахалин», АО «Северная звезда», ИП Герман Добрынин, АО «Молокозавод Поронайский», АО «Соколовский», ООО «Холмский хлебокомбинат», АО «Совхоз Южно-Сахалинский», ООО «Сахалинская мясоперерабатывающая фабрика ЗТ-2», ООО «Колбасный цех «Сахалинский», ООО «Янтарное», ООО «Курильский берег», ООО «Группа Сакура», ИП Жанета Акентьева, АО «Птицефабрика «Островная», ООО «Фантазия» и ООО «Деада».
Впервые в мероприятии принял участие производитель мясных и колбасных изделий из Ногликского района ООО «Пекарь».
– Своей продукцией обеспечиваем полностью Ногликский городской округ, а также поставляем её в близлежащие районы. Эта выставка дала нам возможно заключить соглашения с несколькими торговыми сетями, чтобы поставлять продукцию и в южную часть острова, – сказала Екатерина Иванова, директор ООО «Пекарь».
По итогам смотра-конкурса лучшим производителем в номинациях «Хлеб формовой из муки пшеничной 1 сорта» и «Батон нарезной» был признан ООО «Холмский хлебокомбинат». Любители сладкого могут быть уверены в зефире ООО «Кондитерская лавка» – компания заняла первое место в соответствующей номинации.
– Я из Южно-Сахалинска, но очень люблю хлеб Холмского хлебокомбината, особенно нравится их батон. Поэтому очень рада, что мой любимый производитель забрал сразу две номинации. У них очень хорошая продукция. Вообще здесь на выставке много производителей и всё очень вкусно, – отметила жительница областного центра Ирина Леонтьева.
В состязании за звание лучшего производителя полукопченой свиной колбасы и вареной колбасы «Докторская» пальму первенства одержал ООО «Сахалинская мясоперерабатывающая фабрика ЗТ-2». А в номинации «Сардельки «Свиные» заслеженную награду получил ООО «Колбасный цех «Сахалинский».
Лучшим производителем ряженки стал индивидуальный предприниматель Добрынин Герман Владимирович. В номинации номинация «Сметана, мдж 20%» победу одержало предприятие ООО «Грин Агро-Сахалин», а вот награду за лучший творог забрал АО «Соколовский». Лидерство в производстве лососевой икры забрала компании ООО «Курильский берег».
Призеры конкурса получили право использовать знак «Сахалинское качество» при рекламе своей продукции, размещать его на упаковке и участвовать во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».
На выставке была обустроена специальная деловая зона для эффективного взаимодействия и возможности заключения прямых договоров. В итоге было заключено более 10 соглашений между товаропроизводителями, региональными торговыми сетями, а также предприятиями общественного питания.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня 3 ноября сахалинские и курильские семьи получают детские пособия Социального фонда
10:01 Сегодня В Сахалинской области переведено на газ более 4300 автомобилей
11:13 Сегодня В Южно-Сахалинске росгвардейцы приняли участие в уроке безопасности
10:20 Сегодня За интеграцию ВТБ и банка "Открытие" на Сахалине будет отвечать Ольга Шашкина
09:32 27 Октября Всемирный день борьбы с инсультом отметили сотрудники аэропорта Южно-Сахалинска
09:50 Вчера На Сахалине судья помогла знакомому выиграть дело и теперь сама пойдет под суд
13:07 27 Октября Волонтеры оказали помощь участнику трудового фронта Галине Сайфулиной
12:27 27 Октября Юных талантливых горожан наградили премиями и стипендиями администрации Южно-Сахалинска
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
- 15:02 12 Октября Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"
16:32 6 Октября В фонде сахалинской библиотеки обнаружен "Советский календарь на 1919 год"
09:18 19 Октября Сахалинская область стала победителем всероссийского конкурса "Дом культуры. Новый формат"
Выбор редакции
- 15:14 Сегодня Профессиональный туристический конкурс "Гостеприимный Южно-Сахалинск" пройдет в 20-ый раз
- 14:59 Вчера В Южно-Сахалинске после ремонта начинает работу городской бассейн
- 12:10 1 Ноября Сахалинцев приглашают на ночь поэзии и музыки
- 15:57 31 Октября Легендарный биатлонист Александр Тихонов встретился с южно-сахалинскими спортсменами
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?