В Южно-Сахалинске состоялась региональная выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экспозиция развернулась в стенах торгово-развлекательного комплекса «Сити Молл». Все желающие могли бесплатно продегустировать свежую продукцию местных производителей, а также пообщаться с руководителями и технологами островных пищевых предприятий, узнать о производстве. Открыла выставку министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.

– Выставка пищевых предприятий проходит на Сахалине с 2004 года. За это время объем отгруженной продукции в нашем регионе вырос в 4,5 раза. Конечно же, все это происходит при государственной поддержке. С 2010 года Президентом России подписана Доктрина продовольственной безопасности и, двигаясь по заданному пути, мы пришли к сегодняшнему дню с отличными результатами. Желаю всем приятного аппетита, доброго здоровья и, конечно, успехов, – поприветствовала участников и гостей министр.

В этом году смотр-конкурс «Сахалинское качество» проходил в 4 этапа. Сначала проводилась контрольная закупка продуктов местного производства. Затем качество образцов оценивали эксперты на дегустационных советах и определяли победителей на заседании конкурсной комиссии.

Эксперты оценили образцы хлебобулочной, кондитерской, молочной и рыбной продукции, а также колбасных изделий от 34 предприятий из 10 районов Сахалинской области.

Заключительным этапом смотра-конкурса стала региональная выставка товаров народного потребления. Свою самую разнообразную продукцию – от мясных до кондитерских изделий – и новинки представили 24 островных товаропроизводителя. Это ЗАО «Корсаковский хлебокомбинат», ЗАО «Долинский хлебокомбинат», ООО «Грин Агро-Сахалин», АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», ООО «САКО+», ИП Евгений Грушка, ООО «Островной кондитер 65», АО «Мерси Агро Сахалин», АО «Северная звезда», ИП Герман Добрынин, АО «Молокозавод Поронайский», АО «Соколовский», ООО «Холмский хлебокомбинат», АО «Совхоз Южно-Сахалинский», ООО «Сахалинская мясоперерабатывающая фабрика ЗТ-2», ООО «Колбасный цех «Сахалинский», ООО «Янтарное», ООО «Курильский берег», ООО «Группа Сакура», ИП Жанета Акентьева, АО «Птицефабрика «Островная», ООО «Фантазия» и ООО «Деада».

Впервые в мероприятии принял участие производитель мясных и колбасных изделий из Ногликского района ООО «Пекарь».

– Своей продукцией обеспечиваем полностью Ногликский городской округ, а также поставляем её в близлежащие районы. Эта выставка дала нам возможно заключить соглашения с несколькими торговыми сетями, чтобы поставлять продукцию и в южную часть острова, – сказала Екатерина Иванова, директор ООО «Пекарь».

По итогам смотра-конкурса лучшим производителем в номинациях «Хлеб формовой из муки пшеничной 1 сорта» и «Батон нарезной» был признан ООО «Холмский хлебокомбинат». Любители сладкого могут быть уверены в зефире ООО «Кондитерская лавка» – компания заняла первое место в соответствующей номинации.

– Я из Южно-Сахалинска, но очень люблю хлеб Холмского хлебокомбината, особенно нравится их батон. Поэтому очень рада, что мой любимый производитель забрал сразу две номинации. У них очень хорошая продукция. Вообще здесь на выставке много производителей и всё очень вкусно, – отметила жительница областного центра Ирина Леонтьева.

В состязании за звание лучшего производителя полукопченой свиной колбасы и вареной колбасы «Докторская» пальму первенства одержал ООО «Сахалинская мясоперерабатывающая фабрика ЗТ-2». А в номинации «Сардельки «Свиные» заслеженную награду получил ООО «Колбасный цех «Сахалинский».

Лучшим производителем ряженки стал индивидуальный предприниматель Добрынин Герман Владимирович. В номинации номинация «Сметана, мдж 20%» победу одержало предприятие ООО «Грин Агро-Сахалин», а вот награду за лучший творог забрал АО «Соколовский». Лидерство в производстве лососевой икры забрала компании ООО «Курильский берег».

Призеры конкурса получили право использовать знак «Сахалинское качество» при рекламе своей продукции, размещать его на упаковке и участвовать во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».

На выставке была обустроена специальная деловая зона для эффективного взаимодействия и возможности заключения прямых договоров. В итоге было заключено более 10 соглашений между товаропроизводителями, региональными торговыми сетями, а также предприятиями общественного питания.