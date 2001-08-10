Сахалинская область вошла в ТОП-30 регионов РФ по количеству спортивных объектов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Владимир Путин поддержал предложение объявить 2024 год Годом спорта. Результатом этого должно стать строительство новых спортивных объектов и модернизация существующих по всей стране. Сахалинская область не первый год показывает высокий результат в этой сфере. Островной регион является лидером по количеству жителей, ведущих активный образ жизни и занимающихся спортом. Также область входит в ТОП-30 субъектов РФ по обеспеченности спортивными объектами.

Спорт - это жизнь

На регулярной основе спортом на островах занимаются 63% местных жителей. Это около 280 тыс. человек. В то время как в среднем по стране показатель не превышает 53%.

По словам президента, в ближайшие годы в России будут уделять именно массовому спорту. И к 2030 году планируется вовлечь в занятия 70% населения страны от мала до велика.

За последнюю пятилетку на Сахалине и Курилах возвели и сдали в эксплуатацию десятки спортивных объектов. Среди них такие крупные постройки, как водноспортивный комплекс "АкваСити", лыжно-биатлонный комплекс "Триумф", "комплекс при спортивной школе "Кристало", а также различные ФОКи и спортивные площадки в районах.

Ещё одно значимое событие - открытие нового центра единоборств в областном центре. Также в скором времени закончится реконструкция спортшколы восточных видов единоборств.

По словам президента региональной федерации карате и директора спортшколы Леонида Кима, благодаря новому объекту существенно увеличилась площадь всего учреждения и спортивных площадок. Это даст больше возможностей для воспитанников и тренеров.

Председатель спортивного клуба по спортивной борьбе "Восход" Евгений Иванов предложил открыть спортивный факультет в кампусе СахалинTech, а также организовать на предприятиях собственные залы и клубы по разным видам спорта. Это бы увеличило количество жителей, которые активно занимаются спортом.

К спорту активно привлекают и подрастающее поколение. Сейчас секции посещают более 87 тысяч детей по всей области. В дальнейшем это количество будет увеличиваться.

Новый спортинвентарь и "умные" площадки

Большое внимание в регионе уделяется не только строительству новых учреждений, но и оснащению уже имеющихся. Только в 2022 году в спортшколу "Кристалл" закупили больше 20 различных единиц оборудования от ледозаливочной машины до интерактивных тренажеров.

По мнению одного из тренеров "Кристалла" Александра Скворцова, такие тренажеры помогают воспитанникам развивать реакцию, точность бросков шайбы и в целом усилить навыки.

Помогают строить спортивные объекты и средства из федерального центра. По поручению зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко в четырех районах области появятся "умные" площадки. На эти цели выделили 160 млн рублей.

Как отметил министр спорта региона Артём Подшивалов, на Сахалине и Курилах ведут и капитальный ремонт существующих сооружений. Так, в Углегорске реконструировали стадион, а в областном центре - трамплины К-20, К-30 СШОР зимних видов спорта. В скором времени сдадут К-10. И спортсмены смогут заниматься весь год, что хорошо скажется на результатах соревнований.

От мала до велика

В Сахалинской области функционирует несколько социальных проектов для вовлечения в спорт местных жителей всех возрастов.

В рамках проекта "Спорт в школу" для учеников общеобразовательных учреждений организуют тренировки по горнолыжному спорту, плаванию и многим другим видам. Их посещают более 21 тыс. человек.

А старшее поколение бесплатно посещает бассейн, тренажерный зал, теннис и многое другое в рамках проекта "Сахалинское долголетие". Это более 40 тысяч пожилых людей.

Кроме того, создаются все возможности для развития в профессиональном спорте. Учитываются в том числе индивидуальные потребности спортсменов. Например, недавно для мастера спорта РФ по пулевой стрельбе Ольги Аверкиной приобрели новую винтовку Walter LG400-E Monotec.

Спортсменка сразу же улучшила свой результат на соревнованиях и завоевала три золотые медали на первенстве Дальнего Востока и выиграла Кубок страны.