Тихоокеанское
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16:26, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине председатель сельхозпредприятия признана виновной в хищении бюджетных средств

На Сахалине председатель сельхозпредприятия признана виновной в хищении бюджетных средств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Собранные Поронайским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора председателю одного из сельскохозяйственных кооперативов в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

Предварительным следствием и судом установлено, что региональным Министерством сельского хозяйства было принято решение о предоставлении из бюджета области гранта сельскохозяйственному кооперативу в размере более 47 миллионов рублей для развития материально-технической базы.

Осужденная, являясь председателем кооператива, заключила с коммерческой фирмой договор на поставку и монтаж 10 модулей для молочного цеха, в стоимость которого входила их доставка и разгрузка.

Затем, она обратилась к другому индивидуальному предпринимателю, с предложением доставить и разгрузить данные модули, на что тот согласился. При этом, была достигнута договоренность о предоплате его услуг в размере 700 000 рублей, которую она произвела из грантовых средств.

Через некоторое время, женщина уведомила коммерсанта, что в его услугах она не нуждается и потребовала вернуть денежные средства. Предприниматель вернул всю сумму наличными, что не было отражено в отчетной документации, а злоумышленница распорядилась данными деньгами по своему усмотрению.

Впоследствии, осужденная предоставила в правительство Сахалинской области отчет о расходовании средств гранта с приложением копий документов о понесенных расходах, в том числе платежные поручения, счета и договоры на сумму 700 000 рублей за якобы оказанные услуги по доставке и разгрузке оборудования.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным вторым межрайонным отделом Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

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