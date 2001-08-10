Центр военно-патриотического воспитания "Воин" откроется на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональное отделение центра "Воин" откроется на базе аэродрома Пушистый в Корсаковском районе. Там юные и взрослые сахалинцы смогут обучаться военно-прикладному делу. Кроме того, сотрудники образовательных учреждений будут проходить курсы повышения квалификации. На работу в центр приглашаются инструкторы, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Инициатива возрождения в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит сопредседателям "Российского Союза боевых искусств" - первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко и вице-премьеру - полпреду президента России на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал президент Владимир Путин.
- Мы будем реализовывать две образовательные программы, в которых планируем обучать граждан основам обороны и безопасности, а также военно-спортивной подготовке и патриотическому воспитанию. Одна их них для повышения квалификации работников образовательных учреждений. Вторая - это дополнительное образование детей, молодёжи и взрослых, - рассказал председатель сахалинского отделения ООО "Российский Союз ветеранов Афганистана" Станислав Калентьев.
Инфраструктура аэродрома Пушистый позволит вывести подготовку военно-прикладному делу на качественно новый уровень. Воспитанникам центра "Воин" будут доступны музей под открытым небом, партизанская деревня, площадки для экстремальных забегов, территория для развития технических видов спорта, классы для обучения и занятия спортом.
Срок обучения - от трех недель до трех месяцев в зависимости от программы подготовки. Преподавательский состав формируется из профессиональных инструкторов, которые будут готовить жителей по более расширенной программе.
Отметим, центр "Воин" приглашает на работу кандидатов на должность "инструктор". Анкету необходимо отправлять на почту [email protected]. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (4242) 671-674.
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