Тихоокеанское
информационное агентство
3 Ноября 2023
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Проезд по дороге к СНТ "Наша надежда" в Южно-Сахалинске закроют на время восстановления проезжей части
15:56, | Новости общества Сахалина и Курил

Проезд по дороге к СНТ "Наша надежда" в Южно-Сахалинске закроют на время восстановления проезжей части

Проезд по дороге к СНТ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу, 4 ноября, сквозной проезд по дороге к СНТ "Наша надежда" (от пересечения с ул. Кленовой до СНТ) временно закроют для движения транспорта. Работы необходимо провести оперативно в связи с ухудшением состояния участка дороги, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С 9.00 и ориентировочно до 16.00 силами завода им. Федотова будет вестись устройство водопропускной трубы, расчистка канав с дальнейшей отсыпкой дорожного полотна.

В обозначенный временной период подъехать к СНТ можно будет с улиц Памятной и Лермонтова.

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