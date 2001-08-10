Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу, 4 ноября, сквозной проезд по дороге к СНТ "Наша надежда" (от пересечения с ул. Кленовой до СНТ) временно закроют для движения транспорта. Работы необходимо провести оперативно в связи с ухудшением состояния участка дороги, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С 9.00 и ориентировочно до 16.00 силами завода им. Федотова будет вестись устройство водопропускной трубы, расчистка канав с дальнейшей отсыпкой дорожного полотна.

В обозначенный временной период подъехать к СНТ можно будет с улиц Памятной и Лермонтова.