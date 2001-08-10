Профессиональный туристический конкурс "Гостеприимный Южно-Сахалинск" пройдет в 20-ый раз
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 22 ноября по 1 декабря в Южно-Сахалинске пройдет двадцатый по счету ежегодный профессиональный конкурс в сфере туризма "Гостеприимный Южно-Сахалинск", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Финалисты номинаций "Лучший экскурсовод (гид) - 2023" и "Туризм - профессия будущего" представят свои авторские экскурсии гостям и жителям города 25-26 ноября (по предварительной записи, она будет открыта 22 ноября), их оценки добавят участникам дополнительные баллы.
Впервые за всю историю, кроме представителей туристического сообщества (туроператоров, менеджеров и экскурсоводов), в конкурсе смогут принять участие все желающие. Для участия в номинации "Люблю Южно-Сахалинск" предоставляется видео, демонстрирующее красоту и уникальность туристических мест, доступных жителям и гостям Южно-Сахалинска (хронометраж - до 1 минуты).
В номинации "Туризм - профессия будущего", кроме студентов, могут принять участие школьники - учащиеся 9-11 классов, которые готовы испытать свои силы в профессии экскурсовода. Для тех, кто занимается изготовлением и реализацией сахалинских сувениров, появилась новая номинация - "На память о Сахалине".
Туроператоры могут представить себя, свои любимые локации и предложения, доступные для жителей Южно-Сахалинска, в номинации "Народное признание", представив видео (хронометражем до 1 минуты), победитель в этой номинации определится путём открытого онлайн голосования.
Конкурсные испытания начнутся 22 ноября, победители будут названы 1 декабря на торжественной церемонии награждения в Областном центре народного творчества, там же будут представлены лучшие конкурсные работы и сувениры.
Прием Заявок и конкурсных работ продлится до 17 ноября.
Подать заявку можно:
- по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 44-а, с 9:00 до 17:00 в рабочие дни;
- по электронной почте на адрес: [email protected];
- по организационным вопросам и возможностям партнёрской поддержки конкурса звонить: (4242) 210-310 и +7(914)756-39-98 (Елена).
Положение о конкурсе и формы Заявок на участие можно скачать по ссылке:
http://sakhalin.tours/sites/default/files/2023-11/Положение_Гостеприимный_Южно-Сахалинск_2023.pdf.
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