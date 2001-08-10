Южно-Сахалинск присоединился к Всероссийской акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежегодно в преддверии Дня народного Единства жители Южно-Сахалинска активно участвуют во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант» в онлайн и офлайн форматах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году главной офлайн-площадкой стала школа № 3 им. Героя России Сергея Ромашина. Выбор на нее пал не случайно, в образовательном учреждении уделяют большое внимание патриотическому воспитанию, изучению истории и культуры народов, живущих на территории России.

Проверить свой уровень этнографической грамотности и знания о народах, проживающих на территории страны пришли порядка 40 человек. Задания для участников диктанта до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов. Для тех, кто старше 16 лет - из 30 вопросов: 20 общих и 10 уникальных для каждого субъекта России.

Напомним, впервые Большой этнографический диктант состоялся в 2016 году. Участие в нём приняли 90 тысяч жителей России. А уже в 2022 году к акции присоединились более 4 миллионов человек из всех регионов страны, в том числе из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, и 184 зарубежных стран.

В Сахалинской области акцию поддержали 22 396 жителей.

Отметим, стать участником масштабной акции все желающие могут в режиме онлайн до 8 ноября на официальном сайте проекта. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения – 45 минут. По окончании теста выдается электронный сертификат.