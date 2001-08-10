На нескольких участках улиц Южно-Сахалинска в субботу и воскресенье будут вестись дорожные работы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С субботы, 4 ноября, на участке улицы Инженерной от перекрестка с пр. Мира в восточном направлении (до воинской части) приступают к асфальтированию дорожного полотна, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Работы будут вестись по двум полосам в течение двух дней - 4 и 5 ноября. Обозначенный участок будет закрыт для движения автомобилей. Жителей просят не оставлять личный транспорт на проезжей части и обочинах, чтобы не препятствовать работе техники.
Также в период с 21.00 4 ноября до 20.00 5 ноября запланированы работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия по западной части пр. Мира на участке от ул. Лесной в южном направлении (ориентировочно до металлобазы). Движение будет осуществляться по полосам.
В связи с погодными условиями до 13 ноября продлены сроки ночных ограничений движения по ул. Куропатко. Напоминаем, в районе пересечения улицы с пр. Мира ведутся работы по прокладке инженерных сетей. Во временной период с 20.00 до 7.00 для движения транспорта закрывают или частично ограничивают сквозной проезд по ул. Куропатко. Днем дорога открыта.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
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