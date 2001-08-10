Еще три проекта в сфере бережливых технологий успешно внедрены в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации города состоялось очередное заседание проектного офиса бережливых технологий. Структурные подразделения администрации и муниципальные учреждения представили три проекта, направленные на повышение уровня предоставления муниципальных услуг южносахалинцам и эффективности деятельности специалистов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка оптимизировал процесс предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на организацию ярмарок", которая в том числе востребована среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ранее срок предоставления услуги составлял 15 рабочих дней. Благодаря внедрению проекта он был сокращен до 10 рабочих дней. Такого результата удалось достичь, изменив систему согласования документации и увеличив информирование южносахалинцев.

- Дополнительно на сайте администрации размещен QR-код, который напрямую переадресовывает на страницу услуги, где находится форма заявки. Помимо этого, не менее двух раз в месяц специалисты департамента проводят телефонные горячие линии - доступность информации предполагает сокращение времени на предоставления услуги, исключаются возможные неточности в оформлении запроса заявителем, - добавила заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.

Процесс оптимизации формирования протокола аукциона усовершенствовали специалисты департамента централизованных закупок. После внедрения проекта время на подготовку документации сократилось в два раза. Кроме того, удалось достичь сокращения финансовых затрат на расходные материалы.

Проект "Оптимизация процесса организации рабочих мест" реализован городской спортивной школой олимпийского резерва по греко-римской борьбе. В его основу легли главные принципы системы 5С по рационализации рабочего пространства. С помощью инструментов бережливого производства систематизировано хранение, разработаны визуализация и стандарты размещения электронных документов. Применение проекта позволило сократить сроки предоставления необходимой документации на 70%, что отразилось на результативности работы специалистов.

Добавим, с начала года в администрации города реализовано 54 проекта. Работа по внедрению бережливых технологий ведется в муниципалитете на постоянной основе. Практики позволяют сократить потери времени, трудовые и финансовые затраты, а также помогают значительно повысить качество оказания услуг гражданам. Применение бережливых технологий ведется при взаимодействии с министерством Сахалинской области по эффективному управлению регионом.