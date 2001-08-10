Еще три проекта в сфере бережливых технологий успешно внедрены в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации города состоялось очередное заседание проектного офиса бережливых технологий. Структурные подразделения администрации и муниципальные учреждения представили три проекта, направленные на повышение уровня предоставления муниципальных услуг южносахалинцам и эффективности деятельности специалистов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка оптимизировал процесс предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на организацию ярмарок", которая в том числе востребована среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ранее срок предоставления услуги составлял 15 рабочих дней. Благодаря внедрению проекта он был сокращен до 10 рабочих дней. Такого результата удалось достичь, изменив систему согласования документации и увеличив информирование южносахалинцев.
- Дополнительно на сайте администрации размещен QR-код, который напрямую переадресовывает на страницу услуги, где находится форма заявки. Помимо этого, не менее двух раз в месяц специалисты департамента проводят телефонные горячие линии - доступность информации предполагает сокращение времени на предоставления услуги, исключаются возможные неточности в оформлении запроса заявителем, - добавила заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.
Процесс оптимизации формирования протокола аукциона усовершенствовали специалисты департамента централизованных закупок. После внедрения проекта время на подготовку документации сократилось в два раза. Кроме того, удалось достичь сокращения финансовых затрат на расходные материалы.
Проект "Оптимизация процесса организации рабочих мест" реализован городской спортивной школой олимпийского резерва по греко-римской борьбе. В его основу легли главные принципы системы 5С по рационализации рабочего пространства. С помощью инструментов бережливого производства систематизировано хранение, разработаны визуализация и стандарты размещения электронных документов. Применение проекта позволило сократить сроки предоставления необходимой документации на 70%, что отразилось на результативности работы специалистов.
Добавим, с начала года в администрации города реализовано 54 проекта. Работа по внедрению бережливых технологий ведется в муниципалитете на постоянной основе. Практики позволяют сократить потери времени, трудовые и финансовые затраты, а также помогают значительно повысить качество оказания услуг гражданам. Применение бережливых технологий ведется при взаимодействии с министерством Сахалинской области по эффективному управлению регионом.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня 3 ноября сахалинские и курильские семьи получают детские пособия Социального фонда
10:01 Сегодня В Сахалинской области переведено на газ более 4300 автомобилей
11:13 Сегодня В Южно-Сахалинске росгвардейцы приняли участие в уроке безопасности
10:20 Сегодня За интеграцию ВТБ и банка "Открытие" на Сахалине будет отвечать Ольга Шашкина
09:32 27 Октября Всемирный день борьбы с инсультом отметили сотрудники аэропорта Южно-Сахалинска
09:50 Вчера На Сахалине судья помогла знакомому выиграть дело и теперь сама пойдет под суд
13:07 27 Октября Волонтеры оказали помощь участнику трудового фронта Галине Сайфулиной
12:27 27 Октября Юных талантливых горожан наградили премиями и стипендиями администрации Южно-Сахалинска
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
- 15:02 12 Октября Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"
16:32 6 Октября В фонде сахалинской библиотеки обнаружен "Советский календарь на 1919 год"
09:18 19 Октября Сахалинская область стала победителем всероссийского конкурса "Дом культуры. Новый формат"
Выбор редакции
- 15:14 Сегодня Профессиональный туристический конкурс "Гостеприимный Южно-Сахалинск" пройдет в 20-ый раз
- 14:59 Вчера В Южно-Сахалинске после ремонта начинает работу городской бассейн
- 12:10 1 Ноября Сахалинцев приглашают на ночь поэзии и музыки
- 15:57 31 Октября Легендарный биатлонист Александр Тихонов встретился с южно-сахалинскими спортсменами
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?