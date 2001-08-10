Воспитанникам детского сада "Дюймовочка" Южно-Сахалинска рассказали, как поддерживать здоровье зубов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В детском саду «Дюймовочка» Южно-Сахалинска состоялся праздник, посвященный открытию проекта «Вселенная здоровых улыбок детей». Участники представили выставку рисунков, посвященных теме гигиены полости рта, а также подготовили театрализованное представление, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Важной частью мероприятия стал урок здоровья «Гигиена зубов», который провели специалисты Сахалинского центра общественного здоровья и медицинской профилактики и областной стоматологической поликлиники.
Как отметила главный врач Центра Елена Столярова, цель проекта — формирование у детей устойчивой положительной мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, в том числе здоровья зубов, снижение заболеваемости полости рта у детей дошкольного возраста.
- Кариес является достаточно распространенной проблемой у детей, отрицательно влияющей на состояние всего организма. Одна из задач проекта – профилактика. На уроках здоровья воспитанники детских садов в игровой форме обучаются правильной технике чистки зубов, основным правилам гигиены, которые помогают предотвратить заболевание и сохранить здоровье с раннего возраста, – рассказала Елена Столярова.
Воспитатель детского сада Наталья Булыгина отметила, что в детском саду с детьми регулярно проходят профилактические беседы.
- Рассказываем об основах правильного питания, соблюдении гигиены. Театрализованные представления, интерактивы всегда проходят ярко и интересно, и, главное, помогают закрепить полезные навыки, – рассказала воспитатель.
Всего проектом охвачено 15 дошкольных учреждения города. 53 детских сада примут участие в заключительном форуме, посвященном профилактике кариеса.
Добавим, проект «Вселенная здоровых улыбок детей» реализуется Южно-Сахалинским отделением «Союз женщин России» совместно с Сахалинским центром общественного здоровья и медицинской профилактики» и департаментом образования. Он отвечает задачам программы «Укрепление общественного здоровья населения Сахалинской области на 2020-2024 годы, которая реализуется в островном регионе в рамках национального проекта «Демография». Муниципальными программами сегодня охвачены все районы островного региона.
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